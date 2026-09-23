Κωνσταντοπούλου: Παρακρατική βιομηχανία ψευδομηνύσεων για να με απενεργοποιήσουν

Snapshot Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε στη Βουλή την ύπαρξη παρακρατικής βιομηχανίας ψευδομηνύσεων που στοχεύουν στην απενεργοποίησή της από τα πολιτικά και δικηγορικά της καθήκοντα.

Αναφέρθηκε σε αστυνομικό της Λάρισας που την παρακολουθούσε κρυφά ενώ οι οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρυμμένο υλικό από το 2023.

Κατήγγειλε ότι ο αστυνομικός που την μήνυσε αρνήθηκε να αποκαλύψει το λόγο της παρακολούθησής της και βρέθηκε να την ακολουθεί χωρίς να αποκαλύπτει την ιδιότητά του.

Κατηγόρησε τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για εγκατάσταση παρακράτους και θετική ψήφο σε παρακρατικές ενέργειες, αναφέροντας συγκεκριμένα τον Άδωνι Γεωργιάδη ως «μακρύ του χέρι» αστυνομικών. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τοποθέτησή της στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επί της άρσης ασυλίας της.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως η κυβερνητική πλειοψηφία «αποφασίζει με βιομηχανικό τρόπο, παρακρατικό τρόπο την παραγωγή ψευδομηνύσεων εναντίον μου», ώστε να «απενεργοποιηθεί από την άσκηση των καθηκόντων της», τόσο όσο βουλευτής και πολιτικός αρχηγός, όσο και ως δικηγόρων των θυμάτων των Τεμπών.

Αναφερόμενη στη μήνυση σε βάρος της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε ότι «ένας αστυνομικός που υπηρετεί στη Λάρισα και κατελήφθη τον Μάρτιο του 2026 να μας παρακολουθεί, την ώρα που με εναγώνιο τρόπο οι οικογένειες των θυμάτων προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρωτογενές υλικό. Αποκάλυψα ότι υπήρχε υλικό από το 2023 που ήταν στα συρτάκια των δήθεν πραγματογνωμόνων σε πλήρη συνεννόηση με τον ελεγχόμενο με τον περιφερειάρχη Αγοραστό και σε πλήρη συνεννόηση με την περιφερειακή διοίκηση στη Λάρισα. Υλικό που κρυβόταν για τρία χρόνια».

Άφησε στη συνέχεια αιχμές κατά του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, λέγοντας: «Όταν αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει αυτό το υλικό, μεθοδεύτηκε μια διακοπή της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών, σε μία ημέρα που δεν ήμουν εγώ στη δίκη. Ήταν όμως στη Λάρισα ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Σεβαστίδης. Εκείνη την ημέρα η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο λιποθύμησε και έβαλε τα κλάματα».

Στρέφοντας εκ νέου τα βέλη της κατά του μηνυτή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελεθυερίας, επεσήμανε: «Ο αστυνομικός που με μηνύει κατελήφθη να βρίσκεται μαζί μας και να μας ακολουθεί εν αγνοία μας μέσα σε συζητήσεις με δικαστείς και εισαγγελείς στη Λάρισα, φορώντας πολιτικά στη Λάρισα, χωρίς να γνωρίζουμε την ιδιότητά του και κατελήφθη να μας ακολουθεί και να μας παρακολουθεί. Αρνήθηκε να γνωστοποιήσει το λόγο που μας παρακολουθούσε».

Απευθυνόμενη προς τους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ισχυρίστηκε πως «εγκαταστήσατε ένα παρακράτος, έχετε έναν φασίστα τον Γεωργιάδη που ομολογεί πως είναι μακρύ του χέρι αστυνομικοί των Εξαρχείων. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ είσαστε εκτεθειμένοι για το ότι παρέχετε θετική ψήφο σε αυτή την παρακρατική λειτουργία».

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