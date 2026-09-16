«Χουντικό σταγονίδιο» αποκάλεσε τον Μάκη Βορίδη η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Snapshot Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον Μάκη Βορίδη «σταγονίδιο που έγινε δεξαμενή χουντικού υγρού» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για σύνδεση με πρόσωπα της Χούντας.

Κατήγγειλε ότι η ΕΡΤ διέκοψε την κάλυψη της ομιλίας της μετά από αναφορές σε «σταγονίδια της Χούντας μέσα στην κυβέρνηση».

Υποστήριξε ότι η κοινοβουλευτική στήριξη της ΝΔ προέρχεται από «ορφανά της Χρυσής Αυγής» που ψηφίζουν τα νομοσχέδιά της.

Απέδωσε στην κυβέρνηση απομόνωση και αδυναμία να πείσει για τις πολιτικές της επιλογές.

Επανέφερε την πρόταση της για καταβολή 1.000 ευρώ τον μήνα σε κάθε μητέρα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού της. Snapshot powered by AI

Με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις επέλεξε να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βάζοντας στο επίκεντρο της κριτικής της τον Μάκη Βορίδη και τη διαδρομή του πριν από την ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον Μάκη Βορίδη «σταγονίδιο που έγινε δεξαμενή χουντικού υγρού», ενώ απευθυνόμενη προς τα κυβερνητικά έδρανα υποστήριξε ότι στο παρελθόν «χειροκροτούσατε τον αντίστοιχο του Κασιδιάρη».

«Ποιο είναι το καλύτερο πολίτευμα που εκστόμισε ο χουντικός Βορίδης και χειροκροτούσατε;», διερωτήθηκε, συνεχίζοντας την επίθεσή της: «Το καλύτερο πολίτευμα είναι το σημερινό που κυριαρχούν ο Βορίδης, ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε συνολικά την κυβέρνηση ότι σειρά υποθέσεων οδηγεί, όπως είπε, σε πρόσωπα που συνδέονται με κυβερνητικά στελέχη.

«Πώς γίνεται κάθε πέτρα που σηκώνουμε να εμφανίζεται ένα στέλεχος της κυβέρνησης;», ανέφερε, παραθέτοντας στη συνέχεια μια σειρά περιπτώσεων και στρέφοντας τα πυρά της μεταξύ άλλων στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Γιώργο Πατούλη.

Κατήγγειλε φίμωση από την ΕΡΤ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέδεσε την κριτική της και με την κοινοβουλευτική στήριξη κυβερνητικών επιλογών, υποστηρίζοντας ότι «η ενίσχυση με την οποία ψηφίστηκε η πρόταση της ΝΔ είναι τα ορφανά της ΧΑ που ψηφίζουν τα νομοσχέδιά σας».

«Εκεί έχετε διολισθήσει», είπε, ενώ αναφέρθηκε και στην κάλυψη της παρουσίας της στη ΔΕΘ από την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν αναφέρθηκε σε «σταγονίδια της Χούντας μέσα στην κυβέρνηση», η συγκεκριμένη αναφορά ήταν η τελευταία που μεταδόθηκε πριν διακοπεί η κάλυψη. «Μετά έπεσε μαύρο και κάρτα από την ΕΡΤ», υποστήριξε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε ακόμη τη ΝΔ «μια απομονωμένη κυβέρνηση που δεν μπορεί να πείσει κανέναν να συμφωνήσει μαζί της».

Αιχμές άφησε και για τον Γιώργο Φλωρίδη, επιχειρώντας ταυτόχρονα να εμπλέξει στην αντιπαράθεση και το ΠΑΣΟΚ. «Ο κ. Φλωρίδης πηγαίνει μαζί με την Άννα Διαμαντοπούλου, τους έχω δει μαζί», είπε, καλώντας το ΠΑΣΟΚ «να δει τι συμβαίνει» με τον υπουργό Δικαιοσύνης και υποστηρίζοντας ότι έχει «μεγάλη παρέμβαση» στο κόμμα.

Πρόταση για 1.000 ευρώ στις μητέρες

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανέφερε παράλληλα την πρότασή της για καταβολή 1.000 ευρώ τον μήνα σε κάθε μητέρα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού της.

«Τολμάτε;», ρώτησε απευθυνόμενη στην κυβέρνηση, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους και υποστηρίζοντας ότι το κράτος διαθέτει μεγαλύτερα ποσά σε πρόσωπα και συμφέροντα που, κατά την ίδια, συνδέονται με την κυβερνητική εξουσία.

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