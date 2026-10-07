ΣΕΒ: Φόβοι για επενδυτικό κενό μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα «αγκάθια» της επόμενης ημέρας

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ προειδοποιεί για χαμηλή παραγωγικότητα, υστέρηση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και κίνδυνο επενδυτικού κενού μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Γεώργιος Καλούμενος

ΣΕΒ: Φόβοι για επενδυτικό κενό μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα «αγκάθια» της επόμενης ημέρας
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  • Ο πρόεδρος του ΣΕΒ προειδοποιεί για χαμηλή παραγωγικότητα και επενδυτικό κενό μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία.
  • Η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα είναι μόλις στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις είναι χαμηλή (7,7% έναντι 17% στην Ευρώπη).
  • Η ανάπτυξη πρέπει να στηριχθεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην επιτάχυνση των επενδύσεων, καθώς η περαιτέρω μεγέθυνση του ΑΕΠ δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην απασχόληση.
  • Ο ΣΕΒ προτείνει μέτρα όπως τη δημιουργία φορέα ανάπτυξης βιομηχανικών υποδοχέων, νέα κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις, και ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης για την κάλυψη ελλείψεων σε εξειδικευμένο και ανειδίκευτο προσωπικό.
  • Τονίζεται η ανάγκη συνεργασίας Πολιτείας και παραγωγικής οικονομίας για την επίτευξη του στόχου των 65 δισ. ευρώ επενδύσεων έως το 2030 και την ενίσχυση της βιομηχανίας και της παραγωγικότητας στην Ελλάδα.
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Σαφή προειδοποίηση για τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, από το βήμα της Ανοιχτής Εκδήλωσης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει».

Στην ομιλία του περιέγραψε μια οικονομία που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας, υστερεί σε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, καταγράφει χαμηλή παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο και βρίσκεται πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα στοιχεία που παρουσίασε είναι ενδεικτικά. Η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ ακόμη και στη βιομηχανία περιορίζεται στο 68%. Παράλληλα, το επενδεδυμένο κεφάλαιο ανά εργαζόμενο ανέρχεται σε 94.000 ευρώ, όταν στην Ευρώπη φτάνει τα 217.000 ευρώ.

«Η ανάπτυξη δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην απασχόληση»

Κεντρικός άξονας της τοποθέτησης του προέδρου του ΣΕΒ ήταν η ανάγκη η ελληνική οικονομία να περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης που θα στηρίζεται περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Όπως σημείωσε, με την ανεργία να έχει ήδη υποχωρήσει σημαντικά, η περαιτέρω μεγέθυνση του ΑΕΠ δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στην αύξηση της απασχόλησης.

Για τον λόγο αυτό χαρακτήρισε «επιτακτική ανάγκη» την επιτάχυνση των επενδύσεων και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, προειδοποιώντας ουσιαστικά για τον κίνδυνο δημιουργίας επενδυτικού κενού εάν δεν υπάρξει συνέχεια στη χρηματοδότηση και στην παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας.

Πίσω στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι μόλις το 7,7% των ελληνικών επιχειρήσεων την έχει υιοθετήσει, έναντι 17% στην Ευρώπη.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος προειδοποίησε ότι αν η Ελλάδα δεν επιταχύνει την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγική διαδικασία, η απόσταση από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες μπορεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, ενισχύοντας την παραγωγική υστέρηση.

Το ενεργειακό κόστος και η βιομηχανία

Για το ενεργειακό κόστος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε ότι αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας.

Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίηση του Συνδέσμου για την αναγνώριση, από την κυβέρνηση, της ανάγκης στήριξης της ελληνικής παραγωγής και για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών μηχανισμών όπως οι METSAF και CISAF.

«Οι ανακοινώσεις για την ενέργεια δείχνουν ότι ο διάλογος με την παραγωγική οικονομία μπορεί να οδηγεί σε αποφάσεις που αντιμετωπίζουν κρίσιμα προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στόχος επενδύσεις 65 δισ. ευρώ έως το 2030

Αναφερόμενος στον κυβερνητικό στόχο για επενδύσεις 65 δισ. ευρώ έως το 2030 και αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος παρουσίασε σειρά συγκεκριμένων προτάσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δημιουργία φορέα ανάπτυξης βιομηχανικών υποδοχέων, νέο πλαίσιο κινήτρων για στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις, αλλά και αλλαγή των κριτηρίων στους αναπτυξιακούς νόμους, ώστε μεγαλύτερη βαρύτητα να δίνεται στην αύξηση της παραγωγικότητας και όχι αποκλειστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, πρότεινε ισχυρότερα κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και επέκταση των φορολογικών υπερεκπτώσεων που ισχύουν για την Έρευνα και Ανάπτυξη και στις επενδύσεις που αφορούν την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόταση για αλλαγές στον Τειρεσία

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν οικονομικά προβλήματα στο παρελθόν αλλά σήμερα έχουν ρυθμίσει ή εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, ο πρόεδρος του ΣΕΒ πρότεινε τη δημιουργία τρίτης κατηγορίας στον Τειρεσία και ταχύτερη διαγραφή όσων έχουν ήδη εξοφλήσει τις οφειλές τους.

«Η πιο σημαντική πρόταση είναι ο ανθρώπινος παράγοντας»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος και στην αγορά εργασίας.

«Άφησα για τελευταία πρόταση την πιο σημαντική. Τον ανθρώπινο παράγοντα», ανέφερε, κάνοντας λόγο για σημαντικές ελλείψεις τόσο σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό όσο και σε ανειδίκευτους εργαζομένους.

Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνικής εκπαίδευσης.

«Χρειαζόμαστε περισσότερες σχολές με τα χαρακτηριστικά της Σιβιτανιδείου και εκπαίδευση που θα δίνει στους νέους προσόντα που συνυπογράφει και η αγορά», σημείωσε, ζητώντας παράλληλα ταχύτερες διαδικασίες πρόσκλησης εργαζομένων.

«Περίοδος φιλοδοξίας» για την ελληνική οικονομία

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ συνέδεσε το φετινό μήνυμα της εκδήλωσης με τον στόχο για μια πιο παραγωγική Ελλάδα.

Όπως είπε, σε μια Ευρώπη και έναν κόσμο που αλλάζουν ραγδαία, ο στόχος γίνεται δυσκολότερος αλλά και πιο αναγκαίος.

«Είναι δική μας επιλογή αν θα καθορίσουν την τύχη μας οι εξελίξεις ή αν θα διεκδικήσουμε μια καλύτερη θέση στον νέο κόσμο που διαμορφώνεται», ανέφερε.

Τόνισε ότι η επόμενη περίοδος πρέπει να είναι «μια περίοδος φιλοδοξίας», με στόχο η Ελλάδα να αποκτήσει μέσα στην επόμενη δεκαετία περισσότερες και μεγαλύτερες παραγωγικές επιχειρήσεις, ισχυρότερη βιομηχανία, περισσότερες εξαγωγές και ουσιαστικότερη παρουσία στην ευρωπαϊκή παραγωγή, την τεχνολογία, την ενέργεια, την άμυνα και τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

Τέλος, κάλεσε τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επενδύουν παρά το περιβάλλον αβεβαιότητας και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας Πολιτείας και παραγωγικής οικονομίας.

«Πιστεύουμε πως συμφωνούμε σε μια βασική αφετηρία, μια θεμελιώδη πεποίθηση: ότι η επιχειρηματικότητα, μέσω της ανάπτυξης που δημιουργεί, βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων», κατέληξε.

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