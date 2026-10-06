Χρηματιστήριο: Άλμα 1,75% με τραπεζικό ράλι πάνω από τις 2.680 μονάδες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου έκλεισε με άνοδο 1,75% στις 2.686,20 μονάδες, με συνολικό τζίρο 315,94 εκατ. ευρώ.

Οι τραπεζικές μετοχές, όπως της Eurobank (+4,31%) και της Πειραιώς (+4,27%), παρουσίασαν σημαντική άνοδο και συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο όγκο και αξία συναλλαγών.

Η μεσαία κεφαλαιοποίηση σημείωσε σχεδόν αμελητέα άνοδο 0,01%, ενώ η υψηλή κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε κατά 1,95%.

Μετοχές εταιρειών όπως οι ΕΛΠΕ (-2,41%) και Motor Oil (-2,29%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες πτώσεις στη συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση επηρεάστηκε θετικά από το διεθνές κλίμα, με ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές και ρεκόρ στους δείκτες S&P 500 και Nasdaq. Snapshot powered by AI

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, η οποία έκλεισε πάνω από τις 2.680 μονάδες, εν μέσω βελτίωσης του διεθνούς κλίματος. Ανοδικά κινούνται οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ σε θετικό έδαφος άνοιξε η Wall Street με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να κινούνται σε νέα επίπεδα ρεκόρ, εν μέσω αποκλιμάκωσης των αποδόσεων των ομολόγων και τη μείωση των τιμών του πετρελαίου. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.686,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,75%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.688,75 μονάδες (+1,85%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 315,94 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.226.930 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,95%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με ανεπαίσθητη άνοδο σε ποσοστό 0,01%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+4,31%), της Πειραιώς (+4,27%), της Optima Bank (+4,26%), της Alpha Bank (+3,85%) και της Εθνικής (+3,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,41%), της Motor Oil (-2,29%), του ΟΛΠ (-1,05%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,61%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.644.104 και 8.522.648 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 41,31 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 40,21 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 47 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (+8,00%) και Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+6,59%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δρομέας (-6,19%) και Βογιατζόγλου Systems (-3,33%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,4700 +1,07%

ALLWYN: 11,5800 +0,39%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,7500 +1,51%

CREDIABANK: 0,9830 +0,82%

METLEN: 49,9000 +1,38%

OPTIMA: 15,6800 +4,26%

ΤΙΤΑΝ: 48,1000 +1,43%

ALPHA BANK: 4,5900 +3,85%

AEGEAN AIRLINES: 11,1000 +0,18%

VIOHALCO: 18,2800 +1,22%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,6400 -0,61%

ΔΑΑ: 12,2300 +0,33%

ΔΕΗ: 23,2000 +1,49%

COCA COLA HBC: 49,9000 -0,10%

ΕΛΠΕ: 17,8200 -2,41%

ELVALHALCOR: 3,7600 -0,53%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,4900 +3,80%

ΕΥΔΑΠ: 12,5000 +1,63%

EUROBANK: 4,8170 +4,31%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1800 +0,49%

MOTOR OIL: 66,0500 -2,29%

JUMBO: 25,0000 +0,56%

ΟΛΠ: 47,3000 -1,05%

ΟΤΕ: 19,5000 +0,46%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,6150 +4,27%

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