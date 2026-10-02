Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση και «βουτιά» στις τράπεζες

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί την Παρασκευή κατά 1,23% στις 2.636,54 μονάδες

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Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση και «βουτιά» στις τράπεζες
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  • Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχώρησε κατά 1,23% την Παρασκευή και κατά 3,7% σε δύο συνεδριάσεις, φτάνοντας τις 2.636,54 μονάδες.
  • Ο τραπεζικός κλάδος δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις με πτώση 2,77%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank κατέγραψαν απώλειες 4,41% και 4,09 αντίστοιχα.
  • Η άνοδος του πληθωρισμού στο 5,1% τον Σεπτέμβριο επιδείνωσε το επενδυτικό κλίμα και περιόρισε τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.
  • Οι διεθνείς παράγοντες, όπως οι υψηλές τιμές του πετρελαίου Brent και οι αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, επηρεάζουν αρνητικά την αγορά.
  • Παρά τις γενικές πιέσεις, ορισμένες μετοχές όπως η Metlen και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσίασαν άνοδο.
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Η διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίστηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, καθώς οι επενδυτές διατήρησαν επιφυλακτική στάση μετά και τη χθεσινή πτώση του Γενικού Δείκτη κατά 2,51%.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.636,54 μονάδες, καταγράφοντας ημερήσιες απώλειες 1,23%. Μέσα σε δύο συνεδριάσεις έχει πλέον υποχωρήσει κατά 3,7%, απομακρυνόμενος αισθητά από το πρόσφατο υψηλό των 2.738 μονάδων.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.681,50 μονάδες (+0,44%) και κατώτερη τιμή στις 2.620,68 μονάδες (-1,84%). Σε εβδομαδιαία βάση, η πτώση διαμορφώθηκε στο 1,1%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 500,1 εκατ. ευρώ, με τα πακέτα να αντιστοιχούν σε 56,1 εκατ. ευρώ.

Καθοριστικός παράγοντας για το κλίμα στην αγορά ήταν η άνοδος του πληθωρισμού στο 5,1% τον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις οικονομικές προοπτικές και περιόρισε τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Η Αθήνα κινήθηκε έτσι σε διαφορετική κατεύθυνση από αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, όπου δείκτες όπως ο DAX και ο Stoxx 600 εμφάνιζαν άνοδο κοντά στο 1%.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίστηκαν στον τραπεζικό κλάδο.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,77%, κλείνοντας στις 3.135 μονάδες, μετά την πτώση 3,6% της προηγούμενης συνεδρίασης.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε απώλειες 4,41%, στα 10,18 ευρώ, ενώ η Alpha Bank υποχώρησε κατά 4,09%, στα 4,46 ευρώ.

Η Eurobank έκλεισε χαμηλότερα κατά 2,47%, στα 4,584 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα σημείωσε πτώση 1,52%, στα 16,835 ευρώ.

Πτωτικά κινήθηκε και η Τράπεζα Κύπρου, με απώλειες 2,75% στα 10,6 ευρώ.

Η CrediaBank υποχώρησε κατά 2,97%, στα 0,98 ευρώ, χάνοντας το επίπεδο του ενός ευρώ, ενώ η Optima Bank παρέμεινε αμετάβλητη στα 14,65 ευρώ.

Παρά το γενικότερο αρνητικό κλίμα, ορισμένες μετοχές παρουσίασαν καλύτερη εικόνα.

Η Metlen επανήλθε στην περιοχή των 49 ευρώ, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε άνοδο κοντά στο 2%.

Θετική εικόνα εμφάνισε και η Cenergy, η οποία κινήθηκε ξανά προς τα 24,2 ευρώ.

Αντίθετα, πιέσεις καταγράφηκαν σε τίτλους όπως η Euronext Athens, η Allwyn, η Eurobank και η Τράπεζα Κύπρου.

Η πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών τις επόμενες συνεδριάσεις αναμένεται να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα από την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας και του κόστους δανεισμού.

Η παραμονή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων πάνω από το 5% δημιουργεί ένα δυσμενέστερο περιβάλλον για τις μετοχές.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,86%), της Metlen (+1,32%), της Coca Cola HBC (+1,01%), της Elvalhalcor (+0,93%) και του ΔΑΑ (+0,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-4,41%), της Alpha Bank (-4,09%), της Allwyn (-3,65%), της CrediaBank (-2,97%), της Κύπρου (-2,75%), της Eurobank (-2,47%) και της Τιτάν (-2,46%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,5400 -2,05%

ALLWYN: 11,0800 -3,65%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,6000 -2,75%

CREDIABANK: 0,9800 -2,97%

METLEN: 49,0000 +1,32%

OPTIMA: 14,6500 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 46,7200 -2,46%

ALPHA BANK: 4,4600 -4,09%

AEGEAN AIRLINES: 11,0800 -0,72%

VIOHALCO: 17,6600 -0,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,7600 +1,86%

ΔΑΑ: 12,5000 +0,81%

ΔΕΗ: 22,7000 -0,53%

COCA COLA HBC: 50,2000 +1,01%

ΕΛΠΕ: 18,1800 -0,38%

ELVALHALCOR: 3,8100 +0,93%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,8350 -1,52%

ΕΥΔΑΠ: 12,2800 -1,13%

EUROBANK: 4,5840 -2,47%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2000 -0,80%

MOTOR OIL: 67,5000 -0,52%

JUMBO: 24,8600 -1,51%

ΟΛΠ: 47,2000 -1,87%

ΟΤΕ: 19,4000 +0,52%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,1800 -4,41%

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