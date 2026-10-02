Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση και «βουτιά» στις τράπεζες

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχώρησε κατά 1,23% την Παρασκευή και κατά 3,7% σε δύο συνεδριάσεις, φτάνοντας τις 2.636,54 μονάδες.

Ο τραπεζικός κλάδος δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις με πτώση 2,77%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank κατέγραψαν απώλειες 4,41% και 4,09 αντίστοιχα.

Η άνοδος του πληθωρισμού στο 5,1% τον Σεπτέμβριο επιδείνωσε το επενδυτικό κλίμα και περιόρισε τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Οι διεθνείς παράγοντες, όπως οι υψηλές τιμές του πετρελαίου Brent και οι αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, επηρεάζουν αρνητικά την αγορά.

Παρά τις γενικές πιέσεις, ορισμένες μετοχές όπως η Metlen και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσίασαν άνοδο. Snapshot powered by AI

Η διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίστηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, καθώς οι επενδυτές διατήρησαν επιφυλακτική στάση μετά και τη χθεσινή πτώση του Γενικού Δείκτη κατά 2,51%.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.636,54 μονάδες, καταγράφοντας ημερήσιες απώλειες 1,23%. Μέσα σε δύο συνεδριάσεις έχει πλέον υποχωρήσει κατά 3,7%, απομακρυνόμενος αισθητά από το πρόσφατο υψηλό των 2.738 μονάδων.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.681,50 μονάδες (+0,44%) και κατώτερη τιμή στις 2.620,68 μονάδες (-1,84%). Σε εβδομαδιαία βάση, η πτώση διαμορφώθηκε στο 1,1%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 500,1 εκατ. ευρώ, με τα πακέτα να αντιστοιχούν σε 56,1 εκατ. ευρώ.

Καθοριστικός παράγοντας για το κλίμα στην αγορά ήταν η άνοδος του πληθωρισμού στο 5,1% τον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις οικονομικές προοπτικές και περιόρισε τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Η Αθήνα κινήθηκε έτσι σε διαφορετική κατεύθυνση από αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, όπου δείκτες όπως ο DAX και ο Stoxx 600 εμφάνιζαν άνοδο κοντά στο 1%.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίστηκαν στον τραπεζικό κλάδο.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,77%, κλείνοντας στις 3.135 μονάδες, μετά την πτώση 3,6% της προηγούμενης συνεδρίασης.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε απώλειες 4,41%, στα 10,18 ευρώ, ενώ η Alpha Bank υποχώρησε κατά 4,09%, στα 4,46 ευρώ.

Η Eurobank έκλεισε χαμηλότερα κατά 2,47%, στα 4,584 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα σημείωσε πτώση 1,52%, στα 16,835 ευρώ.

Πτωτικά κινήθηκε και η Τράπεζα Κύπρου, με απώλειες 2,75% στα 10,6 ευρώ.

Η CrediaBank υποχώρησε κατά 2,97%, στα 0,98 ευρώ, χάνοντας το επίπεδο του ενός ευρώ, ενώ η Optima Bank παρέμεινε αμετάβλητη στα 14,65 ευρώ.

Παρά το γενικότερο αρνητικό κλίμα, ορισμένες μετοχές παρουσίασαν καλύτερη εικόνα.

Η Metlen επανήλθε στην περιοχή των 49 ευρώ, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε άνοδο κοντά στο 2%.

Θετική εικόνα εμφάνισε και η Cenergy, η οποία κινήθηκε ξανά προς τα 24,2 ευρώ.

Αντίθετα, πιέσεις καταγράφηκαν σε τίτλους όπως η Euronext Athens, η Allwyn, η Eurobank και η Τράπεζα Κύπρου.

Η πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών τις επόμενες συνεδριάσεις αναμένεται να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα από την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας και του κόστους δανεισμού.

Η παραμονή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων πάνω από το 5% δημιουργεί ένα δυσμενέστερο περιβάλλον για τις μετοχές.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,86%), της Metlen (+1,32%), της Coca Cola HBC (+1,01%), της Elvalhalcor (+0,93%) και του ΔΑΑ (+0,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-4,41%), της Alpha Bank (-4,09%), της Allwyn (-3,65%), της CrediaBank (-2,97%), της Κύπρου (-2,75%), της Eurobank (-2,47%) και της Τιτάν (-2,46%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,5400 -2,05%

ALLWYN: 11,0800 -3,65%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,6000 -2,75%

CREDIABANK: 0,9800 -2,97%

METLEN: 49,0000 +1,32%

OPTIMA: 14,6500 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 46,7200 -2,46%

ALPHA BANK: 4,4600 -4,09%

AEGEAN AIRLINES: 11,0800 -0,72%

VIOHALCO: 17,6600 -0,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,7600 +1,86%

ΔΑΑ: 12,5000 +0,81%

ΔΕΗ: 22,7000 -0,53%

COCA COLA HBC: 50,2000 +1,01%

ΕΛΠΕ: 18,1800 -0,38%

ELVALHALCOR: 3,8100 +0,93%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,8350 -1,52%

ΕΥΔΑΠ: 12,2800 -1,13%

EUROBANK: 4,5840 -2,47%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2000 -0,80%

MOTOR OIL: 67,5000 -0,52%

JUMBO: 24,8600 -1,51%

ΟΛΠ: 47,2000 -1,87%

ΟΤΕ: 19,4000 +0,52%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,1800 -4,41%

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