Λαύριο: Με κουζινομάχαιρο μαχαίρωσε την πρώην του – Την κυνήγησε και την ξανακάρφωσε στο πεζοδρόμιο

Snapshot Ένας 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο, επιτέθηκε με κουζινομάχαιρο σε εκείνη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους σοβαρά.

Η επίθεση έγινε ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού κοιμόνταν σε διπλανό δωμάτιο και μετά απομακρύνθηκαν από το σπίτι.

Ο δράστης χρησιμοποίησε βαριοπούλα για να σπάσει την μπαλκονόπορτα και γνώριζε καλά το σπίτι καθώς είχε ζήσει εκεί με την πρώην σύντροφο και τα παιδιά τους.

Η 32χρονη είχε καταθέσει επανειλημμένες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά του δράστη, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο για σχετικές κατηγορίες.

Μετά την επίθεση, ο 32χρονος παραδόθηκε στις Αρχές, και η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής. Snapshot powered by AI

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και επιτέθηκε με μαχαίρι στην ίδια και στον 33χρονο νυν σύντροφό της.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, σε κατοικία όπου η 32χρονη έμενε μαζί με τον σύντροφό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο φερόμενος δράστης γνώριζε πολύ καλά τον χώρο, καθώς στο παρελθόν είχε διαμείνει εκεί μαζί με την πρώην σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.

Ανέβηκε στο μπαλκόνι και έσπασε την μπαλκονόπορτα

Ο 32χρονος φέρεται να έφτασε στην κατοικία όπου διέμενε παλαιότερα -όσο διαρκούσε ο γάμος του με το θύμα της δολοφονικής μανίας- και, χρησιμοποιώντας σκάλα, να ανέβηκε στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια έσπασε το τζάμι της μπαλκονόπορτας και κατάφερε να μπει στο εσωτερικό του σπιτιού. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι χρησιμοποίησε βαριοπούλα για να σπάσει το τζάμι.

Έχοντας γνώση της διαρρύθμισης του σπιτιού, κινήθηκε στο εσωτερικό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, άρπαξε ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο. Εκείνη την ώρα το ζευγάρι κοιμούνταν στην κρεβατοκάμαρα και σε διπλανό υπνοδωμάτιο βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών.

Πρώτος δέχθηκε τα χτυπήματα του δράστη ο 33χρονος ο σύντροφος της γυναίκας που ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Ο 32χρονος φέρεται να του επιτέθηκε προκαλώντας του σοβαρά τραύματα με πολλαπλά χτυπήματα. Στη συνέχεια στράφηκε εναντίον της 32χρονης πρώην συζύγου του.

Η γυναίκα, παρά τα τραύματά της, κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι και να βγει στον δρόμο, προσπαθώντας να διαφύγει.

Ο 32χρονος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, την ακολούθησε έξω από την κατοικία και συνέχισε την επίθεση, μαχαιρώνοντάς την και στο πεζοδρόμιο!.

Η 32χρονη τραυματίστηκε μεταξύ άλλων στην πλάτη και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας. Ο άνδρας νοσηλεύεται στην εντατική με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο παιδιά

Ιδιαίτερα σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι την ώρα της επίθεσης μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά που είχε αποκτήσει το πρώην ζευγάρι.

Πρόκειται για δύο μικρά παιδιά, ηλικίας περίπου 1,5 και 2,5 ετών, τα οποία κοιμόνταν σε διπλανό δωμάτιο όταν ο 32χρονος εισέβαλε στην κατοικία και επιτέθηκε στους δύο ενήλικες.

Μετά το περιστατικό, τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παρέλαβε η αδελφή της 32χρονης.

Η κατοικία, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, ανήκει στη 32χρονη, ενώ στο διπλανό σπίτι διαμένει και η αδελφή της.

Το ιστορικό καταγγελιών και η σύλληψη τον Σεπτέμβριο

Η αιματηρή επίθεση έρχεται ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί σειρά καταγγελιών της 32χρονης σε βάρος του πρώην συντρόφου της.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επανειλημμένες καταγγελίες για απειλές και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ στην 32χρονη είχε χορηγηθεί και panic button.

Μάλιστα, στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου έναν μήνα πριν από τη νέα επίθεση, ο 32χρονος είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η 32χρονη είχε καταγγείλει επίσης ότι ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε, την εξύβριζε και χρησιμοποιούσε βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να την εκφοβίζει.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε ενώ η υπόθεση που είχε προηγηθεί βρισκόταν ήδη στη δικαστική διαδικασία, με τη δίκη να είχε προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου. Του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος να μην προσεγγίζει την πρώην γυναίκα του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων (την οποία προφανώς και παραβίασε).

Μετά την αιματηρή επίθεση, ο 32χρονος παραδόθηκε στις Αρχές με την προανάκριση να την έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.

Γιατί δεν λειτούργησε το panic button

Μετά την καταγγελία σε βάρος του πρώην συζύγου της και την σύλληψη του δράστη της αποτρόπαιας επίθεσης έξω από την παλαιά συζυγική στέγη, η μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών ζήτησε και έλαβε από τις αστυνομικές αρχές panic button. Ομως ο χρόνος της επίθεσης μέσα στο σπίτι της, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα και ενώ η γυναίκα κοιμόταν με τον σύντροφό της στο κρεβάτι, δεν επέτρεψε στη νεαρή μητέρα να ενεργοποιήσει το panic button και να κινητοποιήσει τις αστυνομικές αρχές...

Διαβάστε επίσης