Θάνατος Μαζωνάκη: «Όλα έγιναν σε ένα λεπτό» - Τι λέει η Γάκα για την μοιραία θεραπεία

Snapshot Η γιατρός Ιωάννα Γάκα υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αποκλειστικά ασθενής της και είχε ενημερωθεί για τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης με το μηχάνημα INUSPHERESIS.

Κατά την απολογία της, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούσε ήταν νόμιμα, πιστοποιημένα και είχαν ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Η θεραπεία διακόπηκε επανειλημμένα λόγω κινήσεων του ασθενούς που προκαλούσαν απώλεια φλεβικής επαφής, με συνεχείς προσπάθειες επανατοποθέτησης φλεβοκαθετήρα.

Η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινώθηκε αιφνιδίως, με πτώση ζωτικών σημείων, και η γιατρός ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ και κλήση στο ΕΚΑΒ μετά από πέντε με έξι λεπτά.

Η Γάκα υποστηρίζει ότι η θεραπεία ήταν νόμιμη και ότι αντέδρασε άμεσα στην κρίσιμη κατάσταση, αρνούμενη ότι υπήρξε καθυστέρηση ή παράλειψη που οδήγησε στον θάνατο. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες κρίσιμες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως μέσα από την απολογία της Ιωάννας Γάκα, η οποία έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή.

Η ίδια, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν από το MEGA, περιγράφει λεπτό προς λεπτό τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, τη λειτουργία του μηχανήματος INUSPHERESIS, τις διακοπές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν, όπως υποστηρίζει, τα ζωτικά σημεία του τραγουδιστή άρχισαν να καταρρέουν.

«Ήταν αποκλειστικά δικός μου ασθενής»

Η γιατρός υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αποκλειστικά δικός της ασθενής και ότι είχε προηγηθεί επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή του, ο οποίος, όπως αναφέρει, του είχε συστήσει τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Όπως καταθέτει, είχε εξηγήσει στον τραγουδιστή τη διαδικασία της INUSPHERESIS και του είχε στείλει σχετικό ενημερωτικό υλικό. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, ο Μαζωνάκης της είχε αναφέρει ότι δεν διέθετε τα χρήματα για να πληρώσει τη θεραπεία, ωστόσο εκείνη αποφάσισε να την πραγματοποιήσει.

Τι λέει για το μηχάνημα

Η 56χρονη αναφέρεται αναλυτικά και στα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που, όπως λέει, είχε αγοράσει το 2023 και το 2025 από ελβετική εταιρεία.

Υποστηρίζει ότι διέθεταν όλα τα νόμιμα παραστατικά και την απαραίτητη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και ότι είχε την πεποίθηση πως η χρήση τους ήταν νόμιμη.

Στην απολογία της αναφέρει ακόμη ότι είχε ενημερώσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ότι είχε γίνει αυτοψία στο ιατρείο και ότι είχε μιλήσει δημόσια για τη συγκεκριμένη μέθοδο ακόμη και σε συνέδριο.

Όπως υποστηρίζει, το γεγονός ότι διαφήμιζε τη θεραπεία στην ιστοσελίδα του ιατρείου της δείχνει πως δεν θεωρούσε ότι έκανε κάτι παράνομο ή επικίνδυνο για τους ασθενείς.

Το ραντεβού της μοιραίας Τετάρτης

Σύμφωνα με την ίδια, το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχε οριστεί για τις 13:00, όμως ο τραγουδιστής έφτασε λίγο πριν από τις 14:00.

Μετά από ολιγόλεπτη αναμονή, μπήκε στο γραφείο της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το μηχάνημα INUSPHERESIS.

Η γιατρός αναφέρει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας ο τραγουδιστής ήταν συνδεδεμένος με μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών σημείων.

Όπως καταθέτει, το μηχάνημα λειτούργησε από τις 14:37 έως τις 15:22 και στη συνέχεια ξανά στις 15:45 για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Οι ενδιάμεσες διακοπές, σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, οφείλονταν στο γεγονός ότι ο Μαζωνάκης κινούνταν, με αποτέλεσμα ο φλεβοκαθετήρας να χάνει την επαφή με τη φλέβα.

Η ίδια επιμένει ότι στις 15:46 το μηχάνημα παρείχε ακόμη θεραπεία, στοιχείο που, όπως υποστηρίζει, αντικρούει την εκδοχή ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη υποστεί σοβαρό επεισόδιο στις 15:22.

Οι διαδοχικές φλεβοκεντήσεις

Σημαντικό μέρος της απολογίας της αφορά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες φλεβοκέντησης.

Η γιατρός αναφέρει ότι η θεραπεία διακοπτόταν όταν ο τραγουδιστής κινούσε απότομα το χέρι του και «έσπαγε» η φλέβα, με αποτέλεσμα να απαιτείται νέα τοποθέτηση.

Όπως λέει, σημειώθηκαν τρεις σχετικοί συναγερμοί από το μηχάνημα, ενώ μεσολάβησαν αρκετά λεπτά κατά τα οποία περίμενε να ηρεμήσει ο ασθενής, περιποιήθηκε τα σημεία φλεβοκέντησης και προσπάθησε να βρει νέα φλέβα.

Η ίδια υποστηρίζει ότι μετά από επίσκεψη του Μαζωνάκη στην τουαλέτα, εκείνος επέστρεψε σε κανονική κατάσταση και επανασυνδέθηκε στο μόνιτορ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την απολογία της, ακολούθησαν νέες αποτυχημένες προσπάθειες φλεβοκέντησης.

«Ξαφνικά έπεσαν όλα τα ζωτικά του σημεία»

Η πιο δραματική περιγραφή αφορά τη στιγμή που, σύμφωνα με τη γιατρό, η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη άλλαξε απότομα.

Όπως αναφέρει, περίπου μισή ώρα μετά την επιστροφή του από την τουαλέτα παρατήρησε αιφνίδια πτώση στον κορεσμό του οξυγόνου και στην αρτηριακή πίεση.

Υποστηρίζει ότι τοποθέτησε αμέσως μάσκα οξυγόνου και έδωσε εντολή να ετοιμαστεί αδρεναλίνη και να κληθεί ο σύζυγός της, επίσης γιατρός. Κατά τη δική της εκδοχή, άρχισε άμεσα ΚΑΡΠΑ.

Λίγο αργότερα, ο σύζυγός της έφτασε στο δωμάτιο και συνέχισε την ανάνηψη, ενώ το μόνιτορ εμφάνιζε ασυστολία και απουσία καρδιακού παλμού.

Η γιατρός αναφέρει ακόμη ότι χρησιμοποίησε απινιδωτή, ο οποίος επίσης έδειξε ασυστολία.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ

Ιδιαίτερη σημασία δίνει στην ώρα της κλήσης προς το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την απολογία της, η κλήση έγινε στις 16:21, περίπου πέντε με έξι λεπτά αφού ο τραγουδιστής περιήλθε σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ίδια αρνείται ότι υπήρξε καθυστέρηση στην αντίδρασή της και επιμένει ότι έκανε «τα πάντα» για να αποτρέψει τον θάνατό του.

Αναφέρει επίσης ότι επιβιβάστηκε πρώτη στο ασθενοφόρο, αλλά κατέβηκε επειδή, όπως λέει, οι διασώστες της ζήτησαν να το κάνει λόγω έλλειψης χώρου.

Παράλληλα, απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι ζήτησε να καθαριστεί ο χώρος του ιατρείου, σημειώνοντας ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σε θέση να δώσει τέτοια εντολή.

«Δεν αποδέχτηκα τον θάνατό του»

Η υπερασπιστική γραμμή της 56χρονης γιατρού στηρίζεται στην επιμονή ότι τόσο η θεραπεία όσο και η χρήση του μηχανήματος γίνονταν, κατά την πεποίθησή της, νόμιμα και ότι, όταν η κατάσταση του Μαζωνάκη επιδεινώθηκε, αντέδρασε άμεσα.

«Δεν αποδέχτηκα τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αντιθέτως, έκανα το παν άμεσα για να τον αποτρέψω», φέρεται να υποστηρίζει.

Η απολογία της προσθέτει νέα κομμάτια στο παζλ των τελευταίων ωρών του τραγουδιστή, την ώρα που οι Αρχές εξετάζουν καταθέσεις, ιατρικά δεδομένα, ηλεκτρονικά αρχεία και ψηφιακά πειστήρια προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη μέσα στην κλινική και αν υπήρξαν πράξεις ή παραλείψεις που συνέβαλαν στη μοιραία κατάληξη.

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