Διατροφικό ατόπημα αν κάνετε αυτό όταν ανοίγετε μια κονσέρβα σαρδέλες

Σαρδέλες σε κονσέρβα: Διατροφικά οφέλη και η σημασία των οστών τους.

Newsroom

Διατροφικό ατόπημα αν κάνετε αυτό όταν ανοίγετε μια κονσέρβα σαρδέλες
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι σαρδέλες σε κονσέρβα παρέχουν πρωτεΐνη και ωμέγα-3 λιπαρά, αλλά τα μικρά, βρώσιμα οστά τους προσθέτουν ένα ακόμη διατροφικό πλεονέκτημα: το ασβέστιο. Η επιλογή φιλέτων χωρίς οστά ή το να αφαιρείτε οι ίδιοι τα οστά πριν τις φάτε μειώνει δραματικά την ποσότητα ασβεστίου που μπορείτε να λάβετε από το γεύμα.

Επομένως, εκτός από τον τύπο της σαρδέλας, την περιεκτικότητα σε αλάτι και την ποσότητα του ψαριού μέσα στην κονσέρβα, καλά θα κάνετε να προσέχετε και να τις τρώτε ολόκληρες, μαζί με τα οστά τους.

Γιατί έχουν σημασία τα οστά;

Τα οστά αποτελούν τη βασική πηγή ασβεστίου στις σαρδέλες κονσέρβας. Το ασβέστιο συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των οστών και των δοντιών και υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία των μυών και των νεύρων.

Τα μικρά οστά στις σαρδέλες κονσέρβας είναι συνήθως αρκετά μαλακά ώστε να τρώγονται. Αν η υφή τους σάς ενοχλεί, δοκιμάστε να λιώσετε το ψάρι φτιάχνοντας ένα μείγμα τύπου «πάστας» (spread), ενσωματώνοντας τα μαλακωμένα οστά αντί να τα αφαιρέσετε.

Οι σαρδέλες χωρίς οστά παραμένουν θρεπτικές: η αφαίρεση των οστών δεν απομακρύνει την πρωτεΐνη και τα ωμέγα-3 λιπαρά του ψαριού. Αλλά σίγουρα ελαχιστοποιεί την ποσότητα ασβεστίου.

Αυτή η συμβουλή αφορά τα μαλακά, βρώσιμα οστά στα κονσερβοποιημένα ψάρια. Αφαιρέστε τυχόν σκληρά ή αιχμηρά κομμάτια αντί να προσπαθήσετε να τα καταπιείτε με το ζόρι.

μπρουσκετες με σαρδελες

Πόσο ασβέστιο παρέχει μια μερίδα σαρδέλες σε κονσέρβα;

Μια ενδεικτική μερίδα περίπου 85 γρ. σαρδέλας κονσέρβας σε λάδι, με τα οστά της, παρέχει περίπου 325 mg ασβεστίου. Για σύγκριση, η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου είναι:

  • 1.000 mg για ενήλικες ηλικίας 19–50 ετών και άνδρες ηλικίας 51–70 ετών.
  • 1.200 mg για γυναίκες ηλικίας 51–70 ετών και για όλους τους ενήλικες άνω των 70 ετών.

Έτσι, η ενδεικτική μερίδα των 85 γρ. καλύπτει περίπου το 25%-35% των παραπάνω ημερήσιων ποσοτήτων. Η τιμή αυτή αφορά την περιεκτικότητα του τροφίμου σε ασβέστιο και όχι απαραίτητα την ποσότητα που απορροφά ο οργανισμός.

Η πραγματική περιεκτικότητα διαφέρει ανάλογα με το προϊόν. Ελέγχετε τις πληροφορίες για το ασβέστιο (όταν και όπου αναγράφονται σε ετικέτες) και διακρίνετε το συνολικό βάρος της κονσέρβας από το καθαρό βάρος του ψαριού (μετά την αποστράγγιση).

Τι άλλο προσφέρουν οι σαρδέλες;

Οι σαρδέλες παρέχουν διάφορα θρεπτικά συστατικά:

  • Πρωτεΐνη, η οποία υποστηρίζει τη διατήρηση των μυών και την αποκατάσταση των ιστών.
  • Ωμέγα-3 λιπαρά, συμπεριλαμβανομένων των EPA και DHA, καθιστώντας τις μια εξαιρετική επιλογή λιπαρού ψαριού.
  • Βιταμίνη Β12 και βιταμίνη D, καθώς και μέταλλα όπως το σελήνιο και ο φώσφορος.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association) συνιστά 2 μερίδες λιπαρών ψαριών την εβδομάδα. Οι σαρδέλες μπορούν να συμβάλουν σε αυτό το διατροφικό πρότυπο.

Μια ανασκόπηση του 2023 σχετικά με τη διατροφική αξία της σαρδέλας αναδεικνύει την ποικιλία των θρεπτικών συστατικών της, αλλά επισημαίνει ότι λίγες τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν εξετάσει την καθαυτή κατανάλωση σαρδέλας. Η διατροφική τους αξία δεν τεκμηριώνει ότι μια συγκεκριμένη ποσότητα... προλαμβάνει τα καρδιακά επεισόδια ή θεραπεύει την οστεοπόρωση.

κονσερβα σαρδελες

Τι πρέπει να προσέχετε κατά την αγορά μιας κονσέρβας;

Κάντε την επιλογή σας με βάση το είδος του ψαριού, τα υλικά συσκευασίας και τη διατροφική ετικέτα, αντί να υποθέτετε ότι όλες οι κονσέρβες είναι ίδιες.

Χρήσιμα σημεία ελέγχου:

  • Κόκαλα: Στα φιλέτα «χωρίς κόκαλα» δεν πρέπει να αποδίδονται οι τιμές ασβεστίου που αφορούν τις ολόκληρες σαρδέλες.
  • Αλάτι: Συγκρίνετε τα προϊόντα ανά 100 γρ., ειδικά εάν χρειάζεται να περιορίσετε την πρόσληψη αλατιού.
  • Υγρό συσκευασίας: Το λάδι, η άλμη και οι σάλτσες μπορούν να μεταβάλουν την ενεργειακή αξία και την περιεκτικότητα σε αλάτι.
  • Βάση αναφοράς ετικέτας: Ελέγξτε αν οι διατροφικές τιμές αφορούν το ψάρι αφού στραγγιστεί ή το προϊόν μαζί με το υγρό του.

Οι σαρδέλες σε λάδι μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή. Συνυπολογίστε το λάδι της συσκευασίας που χρησιμοποιείτε στο γεύμα, αντί να το θεωρείτε διατροφικά αμελητέο.

Πώς μπορείτε να μετατρέψετε τις σαρδέλες σε γεύμα;

Συνδυάστε τις με λαχανικά και μια πηγή φυτικών ινών. Δοκιμάστε σαρδέλες πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης με ντομάτα και λεμόνι, αναμειγμένες σε σαλάτα με φασόλια ή σερβιρισμένες με πατάτες και βραστά χόρτα.

Χρησιμοποιήστε μυρωδικά, λεμόνι ή ξύδι για γεύση πριν προσθέσετε αλάτι. Το ψάρι παρέχει πρωτεΐνες και λιπαρά, ενώ τα συνοδευτικά τρόφιμα ενισχύουν τη διατροφική αξία του γεύματος.

κονσερβα σαρδελες

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι κατάλληλες οι κονσερβοποιημένες σαρδέλες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Γενικά, ναι. Οι οδηγίες των FDA και EPA κατατάσσουν τις σαρδέλες στις «Καλύτερες Επιλογές» (Best Choices) λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς τους σε υδράργυρο. Κατά την εγκυμοσύνη, συνιστώνται 2-3 μερίδες (περίπου 110 γρ. η καθεμία) την εβδομάδα από αυτήν την κατηγορία ψαριών.

Πρέπει να περιορίσω τις σαρδέλες εάν έχω ουρική αρθρίτιδα;

Ενδεχομένως ναι. Οι σαρδέλες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες, τις οποίες ο οργανισμός διασπά σε ουρικό οξύ. Συζητήστε το σχετικά με τον γιατρό σας.

Συμπέρασμα

Για την πρόσληψη ασβεστίου, επιλέξτε σαρδέλες με μαλακά, βρώσιμα κόκαλα και καταναλώστε τις ολόκληρες. Οι εκδοχές χωρίς κόκαλα εξακολουθούν να παρέχουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, αλλά πολύ λιγότερο ασβέστιο. Συγκρίνετε την περιεκτικότητα σε αλάτι και εντάξτε τις στη διατροφή σας.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:31ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Το μόνιτορ έδειχνε ασυστολία», υποστηρίζει ο Θεοδωρόπουλος - Τι είπε για τη σύζυγό του

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων - Τραυματισμένος ανασύρθηκε ο οδηγός

18:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αγιασμός τη Δευτέρα για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι κατέθεσαν οι νοσηλεύτριες της Καρνεάδου - Οι χειρισμοί Γάκα και Θεοδωρόπουλου, «Μας φώναξε να του σηκώσουμε τα πόδια, έφεραν οξυγόνο, πρόσεχα μην του σπάσει η φλέβα στο δεξί χέρι»

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Super Puma διασώζει έξι μαθητές από υψόμετρο 1.940m - Βίντεο

17:47ΑΠΟΨΕΙΣ

Η «μετεγγραφική βόμβα» που αναζητούν χιλιάδες φοιτητές

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Όλα έγιναν σε ένα λεπτό» - Τι λέει η Γάκα για την μοιραία θεραπεία και τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή

17:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Μείωση 0,2% στα τρόφιμα μετά την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών

17:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση και «βουτιά» στις τράπεζες

17:34ΑΠΟΨΕΙΣ

Νησιώτες και Μεταφορικό Ισοδύναμο: Μια σχέση που άντεξε στα κύματα της απαξίωσης

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Με κουζινομάχαιρο μαχαίρωσε την πρώην του και τον σύντροφό της - Την κυνήγησε και την ξανακάρφωσε στο πεζοδρόμιο -Δεν πρόλαβε να πατήσει το panic button

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφικό ατόπημα αν κάνετε αυτό όταν ανοίγετε μια κονσέρβα σαρδέλες

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Πρώτη φορά έβλεπα τον γιατρό έτσι» - Συγκλονίζει νοσηλεύτρια για την αγωνιώδη προσπάθεια ανάνηψης του τραγουδιστή

17:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στην εκδήλωση για ένταξη του Ολύμπου στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ξεκίνησε το δεύτερο κύμα - Ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο, υπερχείλισε χείμαρρος στα Ζωνιανά

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: «Μάχη» με τα κύματα έδωσε το Blue Star Naxos για να δέσει στο λιμάνι με ριπές έως 100 χλμ

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστιες ποσότητες από τα υψηλά αποθέματά σε ντίζελ

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Έντονη βροχόπτωση και πολύ μεγάλα ύψη νερού αναμένονται και σήμερα στην Κρήτη», προειδοποιεί ο Λέκκας

16:57LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη ημέρα στην Ιατρική Σχολή με τον μπαμπά της στο πλευρό της - Το μήνυμα του Τραϊανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε φωτογραφίες: Ο Μητσοτάκης έκανε πεζοπορία στον Όλυμπο και κατέληξε στην Ιερά Μονή Αγίου Διονύσιου - Το «ευχαριστώ» του Μητροπολίτης Κίτρους

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: «Μάχη» με τα κύματα έδωσε το Blue Star Naxos για να δέσει στο λιμάνι με ριπές έως 100 χλμ

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

16:57LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη ημέρα στην Ιατρική Σχολή με τον μπαμπά της στο πλευρό της - Το μήνυμα του Τραϊανού

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Έξι 17χρονοι μαθητές με συμπτώματα – Είχαν φάει σάντουιτς με κοτόπουλο στο Λιτόχωρο

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τραυματίστηκε και ο σύζυγος της 58χρονης τουρίστριας που σκοτώθηκε από κεραυνό

09:47WHAT THE FACT

Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Με κουζινομάχαιρο μαχαίρωσε την πρώην του και τον σύντροφό της - Την κυνήγησε και την ξανακάρφωσε στο πεζοδρόμιο -Δεν πρόλαβε να πατήσει το panic button

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφικό ατόπημα αν κάνετε αυτό όταν ανοίγετε μια κονσέρβα σαρδέλες

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι κατέθεσαν οι νοσηλεύτριες της Καρνεάδου - Οι χειρισμοί Γάκα και Θεοδωρόπουλου, «Μας φώναξε να του σηκώσουμε τα πόδια, έφεραν οξυγόνο, πρόσεχα μην του σπάσει η φλέβα στο δεξί χέρι»

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ξεκίνησε το δεύτερο κύμα - Ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο, υπερχείλισε χείμαρρος στα Ζωνιανά

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα στο σπίτι του με εντολή εισαγγελέα - Τα πειστήρια που εντοπίστηκαν - Παρούσα η μητέρα του

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Πρώτη φορά έβλεπα τον γιατρό έτσι» - Συγκλονίζει νοσηλεύτρια για την αγωνιώδη προσπάθεια ανάνηψης του τραγουδιστή

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

12:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε η Γκράβα από 3000 μαθητές και 400 εκπαιδευτικούς λόγω οσμής αερίου - Δεν εντοπίστηκε διαρροή - Έρευνα και από την εταιρεία διαχείρισης

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 28χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της ότι την εξέδιδε και την ξυλοκοπούσε – Κύκλωμα πίσω από την υπόθεση

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Έντονη βροχόπτωση και πολύ μεγάλα ύψη νερού αναμένονται και σήμερα στην Κρήτη», προειδοποιεί ο Λέκκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ