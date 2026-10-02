Ρέθυμνο: Ο νεκρός κτηνοτρόφος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης λίγα μέτρα μακριά από το χοιροστάσιό του

Ελένη Ευστρατίου

Ρέθυμνο: Ο νεκρός κτηνοτρόφος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης κοντά στο χοιροστάσιό του.
  • Ο άνδρας αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης, όταν έφυγε για να ταΐσει τα γουρουνάκια στο χοιροστάσιο.
  • Η σορός του βρέθηκε καλυμμένη από φύλλα και κλαδιά, περίπου 500 μέτρα από το σπίτι, μετά από αναζήτηση της οικογένειας και βοήθεια της Πυροσβεστικής.
  • Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι πιθανόν ζαλίστηκε ή έπεσε προσπαθώντας να διασχίσει το ποτάμι που σχηματίστηκε από τη βροχόπτωση.
  • Τα ακριβή αίτια θανάτου θα καθοριστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση.
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Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου είχε ως τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 80χρονος κτηνοτρόφος στο χωριό Καρίνες Ρεθύμνου.

Όπως ανέφερε ο ανιψιός του κτηνοτρόφου, μιλώντας στο MEGA, ο άτυχος άνδρας έφυγε από το σπίτι το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να ταΐσει τα γουρουνάκια που είχε σε χοιροστάσιο, το οποίο βρισκόταν περίπου 300 μέτρα μακριά.

Μάλιστα, στο σπίτι βρισκόταν και ένας ξάδερφός του, στον οποίο είπε να τον περιμένει να γυρίσει. Ωστόσο, μετά τη μεγάλη καθυστέρηση, η οικογένειά του ανησύχησε και ξεκίνησε να τον αναζητεί στο χοιροστάσιο και στη γύρω περιοχή, κατά τις 11:30 το βράδυ. Αρχικά βρήκαν το μπουφάν του και μία μπλούζα στο ποτάμι που είχε σχηματιστεί από τη σφοδρή βροχόπτωση, έξω από το χοιροστάσιο.

Οι συγγενείς του συνέχισαν να τον αναζητούν για πολύ μεγάλη απόσταση, καθώς θεώρησαν ότι είχε παρασυρθεί από τα νερά και είχε βρεθεί έξω από το χωριό. Η σορός του άνδρα όμως βρισκόταν μόλις 500 μέτρα μακριά, αλλά είχε καλυφθεί από φύλλα και κλαδιά που έφερε το νερό, καθώς στην περιοχή υπάρχουν πολλά πλατάνια.

Ο ανιψιός του θύματος περιέγραψε τις αγωνιώδεις ώρες αναζήτησής του, με τους συγγενείς να περνούν από δίπλα του χωρίς να τον διακρίνουν. Στη συνέχεια, κατά τις 04:00 το πρωί, ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, αφού πλέον δεν είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν, ενώ και άνδρες της Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο, βοηθώντας στην αναζήτησή του.

Το πρωί της Πέμπτης ο άτυχος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε από έναν πυροσβέστη κάτω από φερτά υλικά, ενώ όπως διαπιστώθηκε ήταν νεκρός. Όπως εκτιμούν οι συγγενείς, ο άνδρας πρέπει να ζαλίστηκε ή να έπεσε προσπαθώντας να διασχίσει το ποτάμι που είχε σχηματιστεί και να παρασύρθηκε από τα νερά.

Τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να εξακριβωθούν από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν έχασε τη ζωή του από πνιγμό.

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