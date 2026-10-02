Κακοκαιρία - Λέκκας: Έντονη βροχόπτωση και πολύ μεγάλα ύψη νερού αναμένονται και σήμερα στην Κρήτη

Αν αυτό το νερό που έχει πέσει μέσα σε δύο μέρες στην Κρήτη έπεφτε σταδιακά, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα του νερού στο νησί, ανέφερε ο καθηγητής

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κακοκαιρία - Λέκκας: Έντονη βροχόπτωση και πολύ μεγάλα ύψη νερού αναμένονται και σήμερα στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Κρήτη αναμένονται και σήμερα έντονες βροχοπτώσεις με πολύ μεγάλα ύψη νερού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα.
  • Η απότομη και έντονη βροχόπτωση σε συνδυασμό με τη μορφολογία της Κρήτης προκαλεί ξαφνικές πλημμύρες λόγω των μικρών λεκανών απορροής.
  • Η ακριβής πρόβλεψη του σημείου που θα πέσει το πολύ νερό είναι αδύνατη, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο και απαιτεί προσοχή.
  • Οι περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές το καλοκαίρι δεν είναι τόσο εκτεθειμένες, με μεγαλύτερη ανησυχία για το βόρειο μέρος του νησιού.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σε ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση ανάγκης μέσω των αριθμών 199 ή 112.
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Για την κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, προειδοποιώντας ότι και σήμερα το βράδυ αναμένεται έντονη βροχόπτωση με πολύ μεγάλα ύψη στο νησί.

Ο κ. Λέκκας μίλησε το μεσημέρι της Παρασκευής στο ΕΡΤnews, σημειώνοντας ότι «αν αυτό το νερό που έχει πέσει μέσα σε δύο μέρες στην Κρήτη και θα πέσει, έπεφτε σταδιακά, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα του νερού για 2-3 χρόνια τουλάχιστον στο νησί».

Ωστόσο, όπως είπε, «δεν μας κάνει τη χάρη η φύση» και το νερό πέφτει με μεγάλη ραγδαιότητα. Ο κ. Λέκκας ανέφερε, ωστόσο, ότι υπάρχει συντονισμός με το υπουργείο Προστασίας για κάθε ενδεχόμενο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, υπάρχουν δύο αρνητικά. Το πρώτο είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις και υπερβολικά ύψη νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ το δεύτερο είναι η μορφολογία της Κρήτης, δηλαδή τα βουνά, τα ρέματα, οι ακτογραμμές, τα φαράγγια. Αυτή η μοναδικότητα, στην προκειμένη περίπτωση είναι αρνητικό, γιατι έχουμε μικρές λεκάνες οι οποίες γεμίζουν εύκολα με νερό που ρέει με μεγάλη ταχύτητα και έχουμε ξαφνικές πλημμύρες, εξήγησε ο καθηγητής.

Επιπλέον ανέφερε ότι υπάρχει η πρόβλεψη ότι θα πέσει πολύ νερό στην Κρήτη, αλλά «δεν ξέρουμε πού» και τόνισε ότι «δεν πρέπει να αψηφούμε τον κίνδυνο». «Δεν ξέρουμε πού θα πέσει το πολύ νερό, αυτό ορίζεται από τα ίδια τα φαινόμενα και είναι αδύνατον να το προσδιορίσουμε ακριβώς», διευκρίνισε.

Όσο για τις περιοχές που επλήγησαν το καλοκαίρι από τις φωτιές, ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι αυτό αποτελεί έναν επιπλέον προβληματισμό, αλλά όχι μεγάλο, καθώς οι νότιες περιοχές δεν είναι τόσο εκτεθειμένες και στην προκειμένη η προσοχή είναι περισσότερο στραμμένη στο βόρειο μέρος που πλήττεται περισσότερο.

«Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι εκεί»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Κώστας Τσίγκας, Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος τόνισε ότι «τα χαρακτηριστικά του καιρού είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί όλους, όχι μόνο τις διασωστικές ομάδες και τους πυροσβέστες».

Ο κ. Τσίγκας ανέφερε ότι η σφοδρότητα του φαινομένου που έπληξε το νησί δημιούργησε ζητήματα, ωστόσο συνέστησε προσοχή στα έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά όχι πανικό.

«Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι εκεί», υπογράμμισε και προέτρεψε τους πολίτες, αν δουν κάτι που τους ανησυχεί ή αν βρεθούν οι ίδιοι σε μια δύκολη κατάσταση λόγω του καιρού να καλέσουν αμέσως το 199 ή το 112.

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