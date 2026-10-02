Θάνατος Μαζωνάκη: Συγκλονίζει νοσηλεύτρια για την αγωνιώδη προσπάθεια ανάνηψης του τραγουδιστή

Η 53χρονη νοσηλεύτρια περιγράφει λεπτό προς λεπτό όσα εκτυλίχθηκαν στο δωμάτιο θεραπείας, την κατάσταση στην οποία βρήκαν τον Γιώργο Μαζωνάκη και την αγωνιώδη προσπάθεια του γιατρού να τον επαναφέρει

Ανθή Κουρεντζή

Θάνατος Μαζωνάκη: Συγκλονίζει νοσηλεύτρια για την αγωνιώδη προσπάθεια ανάνηψης του τραγουδιστή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 53χρονη νοσηλεύτρια περιγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια ανάνηψης του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την απώλεια αισθήσεων.
  • Ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος ζήτησε άμεσες ενέργειες, όπως το σήκωμα των ποδιών και τη χορήγηση οξυγόνου.
  • Ο τραγουδιστής ήταν χλωμός και χωρίς τις αισθήσεις του, με φυσιολογική πίεση αλλά χαμηλό καρδιακό παλμό και οξυγόνο στο 89-90%.
  • Ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ μετά την απώλεια σφυγμού και δόθηκε αδρεναλίνη σε συνδυασμό με φυσιολογικό ορό.
  • Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα και ανταποκρίθηκε στις οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση.
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Νέα στοιχεία για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του έρχονται στο φως μέσα από τη μαρτυρία 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στον χώρο και περιέγραψε όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κρίσιμης προσπάθειας να επαναφέρουν τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την μαρτυρία της νοσηλεύτριας στο Live News, περίπου 15 λεπτά αργότερα η γιατρός κάλεσε την ίδια και μία ακόμη, 61χρονη νοσηλεύτρια, να μεταβούν στο δωμάτιο θεραπείας του τραγουδιστή.

«Μετά από 15 λεπτά περίπου η γιατρός φώναξε εμένα και την 61χρονη να πάμε στο δωμάτιο θεραπείας του Μαζωνάκη. Ήταν πολύ αναστατωμένη», φέρεται να κατέθεσε.

Όπως περιγράφει, στη συνέχεια κλήθηκε και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, τον οποίο η ίδια είδε σε κατάσταση μεγάλης αναστάτωσης. «Πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι, συνήθως είναι πολύ συγκρατημένος. Φώναζε ότι ο ασθενής δεν πάει καλά και μας ζητούσε να κάνουμε πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μας φώναξε να σηκώσουμε τα πόδια του»

Η νοσηλεύτρια περιγράφει ότι αμέσως ξεκίνησε κινητοποίηση γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο γιατρός, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ζήτησε να του σηκώσουν τα πόδια, ενώ η 61χρονη νοσηλεύτρια έφερε οξυγόνο.

«Μας φώναξε να σηκώσουμε τα πόδια του Μαζωνάκη. Η 61χρονη νοσηλεύτρια έφερε οξυγόνο για τον ασθενή. Εγώ πρόσεχα να μην του σπάσει η φλέβα στο δεξί χέρι», περιέγραψε, προσθέτοντας ότι μία άλλη νοσηλεύτρια επρόκειτο να του χορηγήσει φυσιολογικό ορό.

Η εικόνα που αντίκρισε μπαίνοντας στο δωμάτιο ήταν, σύμφωνα με την ίδια, ανησυχητική.

«Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με την 61χρονη, ο Μαζωνάκης ήταν χλωμός […] Δεν είχε τις αισθήσεις του», ανέφερε.

Η πίεση και το οξυγόνο

Στη μαρτυρία της η 53χρονη αναφέρεται και στις ενδείξεις που έβλεπαν εκείνη τη στιγμή. Όπως είπε, η πίεσή του στο μόνιτορ φαινόταν φυσιολογική, περίπου 11 με 7, ενώ η μέτρηση του οξυγόνου, μετά την τοποθέτηση μάσκας, ήταν 89 με 90.

«Στο μόνιτορ υπήρχε ένδειξη καρδιακού παλμού, αλλά ήταν πιο χαμηλός, τα νούμερα όμως δεν τα είδα», σημείωσε.

Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι από το μηχάνημα δεν ακουγόταν κάποιος συναγερμός εκείνη τη στιγμή.

Η στιγμή που ξεκίνησε η ΚΑΡΠΑ

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα πάντα με τη νοσηλεύτρια, η κατάσταση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή.

«Μετά από κάποια λεπτά ο γιατρός έπιασε το χέρι του Μαζωνάκη και είδε αν έχει σφυγμό και τότε ζήτησε να του φέρουν αδρεναλίνη και ξεκίνησε να κάνει ΚΑΡΠΑ», περιέγραψε.

Όπως πρόσθεσε, ζητήθηκε συγκεκριμένη αραίωση της αδρεναλίνης με φυσιολογικό ορό, ενώ το προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα για να εκτελέσει τις οδηγίες του γιατρού.

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