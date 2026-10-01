Θάνατος Μαζωνάκη: Η Γάκα άλλαξε συνήγορο και ανέθεσε την υπεράσπισή της στον Πέτρο Πανταζή

Snapshot Η γιατρός Ιωάννα Γάκα άλλαξε συνήγορο υπεράσπισης και ανέθεσε την υπόθεσή της στον Πέτρο Πανταζή.

Ο προηγούμενος συνήγορος, Νίκος Αλεξανδρής, διέκοψε τη συνεργασία λόγω αδυναμίας εκπροσώπησης υπό τις τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης.

Ο νέος συνήγορος κατήγγειλε ότι ο προηγούμενος δικηγόρος μιλούσε δημόσια χωρίς να έχει γνώση της δικογραφίας και χωρίς έγκριση της κατηγορουμένης.

Η υπεράσπιση της Γάκα θα παρουσιάσει τα επιχειρήματά της αποκλειστικά ενώπιον των δικαστικών αρχών, αποφεύγοντας δημόσιες τοποθετήσεις. Snapshot powered by AI

Σε αλλαγή συνηγόρου προχώρησε η κατηγορούμενη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Ιωάννα Γάκα, καθώς ανέθεσε την υπεράσπισή της στο δικηγόρο Πέτρο Πανταζή.

Είχε προηγηθεί μια λιτή ανακοίνωση του πρώην συνηγόρου της γιατρού Νίκου Αλεξανδρή, ο οποίος ανέφερε πως «κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο».

«Μιλούσε δημόσια χωρίς να έχει γνώση της δικογραφίας»

Λίγη ώρα αργότερα, γνωστοποιήθηκε ότι την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, ο οποίος μάλιστα προχώρησε και σε καταγγελίες σε βάρος του Νίκου Αλεξανδρή. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η Γάκα πήρε αποστάσεις από τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου νομικού της εκπροσώπου, τονίζοντας ότι ουδέποτε τις είχε εγκρίνει ή πληροφορηθεί εκ των προτέρων.

Η ανακοίνωση του Πέτρου Πανταζή

Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.- Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.

Η υπεράσπιση της κυρία Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση.-

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

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