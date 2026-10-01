Μαζωνάκης: Νέος δικηγόρος για την κατηγορούμενη γιατρό - «Ουδέποτε ενέκρινα τις δημόσιες εμφανίσεις»

Όπως ανακοινώθηκε από τον νέο πληρεξούσιο δικηγόρο της, Πέτρο Πανταζή, η κατηγορούμενη παίρνει πλήρεις αποστάσεις από τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου νομικού της εκπροσώπου

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μαζωνάκης: Νέος δικηγόρος για την κατηγορούμενη γιατρό - «Ουδέποτε ενέκρινα τις δημόσιες εμφανίσεις»
ΕΛΛΑΔΑ
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Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του Γ. Μαζωνάκη, καθώς η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα προχώρησε σε αλλαγή συνηγόρου υπεράσπισης, αποδοκιμάζοντας ευθέως τη μέχρι τώρα τακτική των τηλεοπτικών τοποθετήσεων του προηγούμενου.

Όπως ανακοινώθηκε από τον νέο πληρεξούσιο δικηγόρο της, Πέτρο Πανταζή, η κατηγορούμενη παίρνει πλήρεις αποστάσεις από τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου νομικού της εκπροσώπου, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε τις είχε εγκρίνει ή πληροφορηθεί εκ των προτέρων. Την ίδια ώρα, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημόσια για την ουσία της υπόθεσης προτού καν παραληφθούν αντίγραφα της δικογραφίας, με τη νέα υπεράσπιση να δεσμεύεται για αυστηρή προσήλωση στη μυστικότητα της ανάκρισης και να μεταφέρει το σύνολο των επιχειρημάτων της αποκλειστικά στις δικαστικές αίθουσες.

Η ανακοίνωση του Πέτρου Πανταζή

Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.- Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.

Η υπεράσπιση της κυρία Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση.-

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

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