Flydubai: «Σκοτώστε με, σκοτώστε με», φώναζε ο συγκυβερνήτης

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την τρομοκρατική επίθεση σε πτήση της Flydubai αποκάλυψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Fox News, περιγράφοντας τα κρίσιμα δευτερόλεπτα της ακινητοποίησης του δράστη από το πλήρωμα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στάθηκε στον άμεσο αυτοσχεδιασμό των μελών της πτήσης, οι οποίοι έδρασαν υπό καθεστώς ακραίας πίεσης για να αποτρέψουν μια συντριβή.

Αυτοσχεδιασμός με καλώδιο ακουστικών

«Τον ακινητοποίησαν. Έπρεπε να του δέσουν τα χέρια, οπότε χρησιμοποίησαν το καλώδιο από τα ακουστικά στο πιλοτήριο. Μιλάμε για καθαρό αυτοσχεδιασμό», ανέφερε ο Νετανιάχου. Στη συνέχεια, όπως εξήγησε, κατάφεραν να του περάσουν πλαστικές χειροπέδες ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα κινηθεί ξανά.

Ενώ βρισκόταν δεμένος στο δάπεδο, ο άνδρας άρχισε να ουρλιάζει προς το πλήρωμα. «Φώναζε "σκοτώστε με, σκοτώστε με"», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Στόχος του να ρίξει το αεροσκάφος»

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, η συμπεριφορά του δράστη δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας.

«Είναι σαφές ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις, αυτό δεν τίθεται καν υπό αμφισβήτηση. Μοιάζει εξαιρετικά πιθανό ότι ο σκοπός του ήταν να ρίξει το αεροπλάνο», κατέληξε, περιγράφοντας τον άμεσο κίνδυνο που απετράπη χάρη στην επέμβαση του πληρώματος.

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