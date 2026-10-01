Μαζωνάκης: Αλλάζει ξανά δικηγόρο η γιατρός – Τι κατέθεσε η αναισθησιολόγος

Νέα αλλαγή στη νομική της εκπροσώπηση αποφάσισε η κατηγορούμενη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, στην υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που αλλάζει δικηγόρο, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Νίκου Αλεξανδρή, διακόπηκε η συνεργασία του γραφείου του με την ιατρό.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, «κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο».

Η κατάθεση της αναισθησιολόγου

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας, κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στον 32ο τακτικό ανακριτή η αναισθησιολόγος που φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με το ιατρείο της Καρνεάδου την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή.

Η μάρτυρας φέρεται να επιβεβαίωσε το τηλεφώνημα, διευκρινίζοντας ότι στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν η 56χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου και όχι γιατρός.

«Με πήρε η νοσηλεύτρια και με ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη και της απάντησα ότι δεν υπάρχει», φέρεται να κατέθεσε η αναισθησιολόγος.

Η συγκεκριμένη κατάθεση έρχεται να προστεθεί σε εκείνη της 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία είχε περιγράψει στον ανακριτή τι προηγήθηκε του τηλεφωνήματος. Όπως είχε καταθέσει, η κατηγορούμενη γιατρός τής ζήτησε να επικοινωνήσει με την αναισθησιολόγο και να τη ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

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