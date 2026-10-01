Ξεκινά η περίοδος του αντιγριπικού εμβολιασμού - Αγαπηδάκη: «Προστατεύουμε εμάς και όσους αγαπάμε»

Snapshot Η περίοδο αντιγριπικού εμβολιασμού ξεκινάει από 1η Οκτωβρίου με διαθέσιμα εμβόλια στα φαρμακεία.

Ο ιός της γρίπης αναμένεται να κυκλοφορήσει παράλληλα με τον SARS-CoV-2, καθιστώντας τον εμβολιασμό κρίσιμο για τις ευάλωτες ομάδες.

Το εμβόλιο χορηγείται ετησίως, μπορεί να δοθεί μαζί με το εμβόλιο COVID-19 και καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών. Snapshot powered by AI

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού για τη φετινή περίοδο. Επτά τριδύναμα εμβόλια, απλά και ενισχυμένα, θα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία της χώρας από σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Οι ειδικοί συνιστούν ο αντιγριπικός εμβολιασμός να πραγματοποιείται από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, καθώς χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες, για να αναπτυχθεί ανοσία. Όσοι δεν προλάβουν, μπορούν να εμβολιαστούν σε όλη τη διάρκεια της εποχικής έξαρσης.

«Ο αντιγριπικός εμβολιασμός δεν είναι απλώς μια συνήθεια κάθε φθινόπωρο. Είναι μια πράξη φροντίδας. Είναι το πιο απλό και αποτελεσματικό μέτρο προστασίας που έχουμε στα χέρια μας Όταν εμβολιαζόμαστε, προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους ηλικιωμένους μας, τις έγκυες γυναίκες, τα μικρά παιδιά και τους συμπολίτες μας με χρόνια νοσήματα. Σας καλώ να μην το αναβάλλετε. Μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας και θωρακίστε έγκαιρα την υγεία σας» δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Παράλληλη κυκλοφορία του ιού της γρίπης και της covid-19

Ο έγκαιρος αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό όπλο για την πρόληψη της εποχικής γρίπης, την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών και την ανακούφιση του συστήματος υγείας. Και φέτος, ο ιός της γρίπης αναμένεται να κυκλοφορήσει παράλληλα με τον SARS-CoV-2, γεγονός που κάνει τον εμβολιασμό ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευάλωτες ομάδες, ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη προσβολή από τους δύο ιούς.

Επιπλέον, το συχνό πλύσιμο των χεριών και η απομόνωση σε περίπτωση συμπτωμάτων είναι απαραίτητα μέτρα αποτροπής της διασποράς των ιών. Τα άτομα των ομάδων αυξημένου κινδύνου καλούνται να απευθυνθούν έγκαιρα στις μονάδες υγείας, για ενημέρωση και εμβολιασμό.

Κατά προτεραιότητα πρέπει να εμβολιαστούν:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

Βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών

Ενήλικες και παιδιά με χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιακά, σακχαρώδης διαβήτης, νεφροπάθειες, ανοσοκαταστολή κ.ά.)

Έγκυες (σε οποιαδήποτε εβδομάδα κύησης), λεχώνες και θηλάζουσες

Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία

Φροντιστές και άτομα που ζουν με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα με υποκείμενα νοσήματα

Υγειονομικό προσωπικό και εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

Διαμένοντες και εργαζόμενοι σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κλειστές δομές και κέντρα φιλοξενίας

Επαγγελματίες σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους (κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι κ.ά.)

Βασικές οδηγίες χορήγησης

Δοσολογία: Χορηγείται μία δόση ετησίως. Τα παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά χρειάζονται δύο δόσεις, με διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.

Συγχορήγηση με το εμβόλιο για τον κορωνοϊό: Μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα (σε διαφορετικό σημείο του σώματος) ή σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα πριν ή μετά.

Ασφάλεια: Το εμβόλιο είναι ασφαλές και δοκιμασμένο.

Σε περίπτωση συμπτωμάτων: Ασυμπτωματικά άτομα με αρνητικό τεστ COVID-19 εμβολιάζονται κανονικά. Όσοι έχουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού αναβάλλουν τον εμβολιασμό μέχρι να υποχωρήσουν.

Κάθε αντιγριπικός εμβολιασμός καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, από τον θεράποντα ιατρό που τον συνταγογραφεί ή τον διενεργεί, καθώς και από τον φαρμακοποιό που τον διενεργεί.

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