Χρυσός: Νέα άνοδος καθώς αλλάζουν οι εκτιμήσεις για τη Fed - Οι εκτιμήσεις για το 2027

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία της Παρασκευής

Δημήτρης Μάνωλης

Χρυσός: Νέα άνοδος καθώς αλλάζουν οι εκτιμήσεις για τη Fed - Οι εκτιμήσεις για το 2027
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  • Οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν λόγω χαμηλότερων του αναμενόμενου στοιχείων πληθωρισμού στις ΗΠΑ, που μείωσαν τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο.
  • Η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο μειώθηκε στο 37% μετά τα πρόσφατα στοιχεία πληθωρισμού.
  • Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και η ενίσχυση του δολαρίου περιορίζουν τα περαιτέρω κέρδη του χρυσού.
  • Η HSBC μείωσε τις προβλέψεις της για τη μέση τιμή του χρυσού το 2026 και το 2027 στα 4.490 και 4.825 δολάρια ανά ουγγιά, αντίστοιχα.
  • Οι επενδυτές περιμένουν τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και τις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed για νέες ενδείξεις στη νομισματική πολιτική.
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Οι τιμές του χρυσού κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη, καθώς τα χαμηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ περιόρισαν τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα κρίσιμα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας, τα οποία αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,6% στα 4.181,02 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Δεκέμβριο σημείωσαν επίσης άνοδο 0,6%, στα 4.211,20 δολάρια. Τον Σεπτέμβριο, οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 6%.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε λιγότερο από όσο ανέμεναν οι αναλυτές τον Αύγουστο, ενώ οι πιέσεις στις τιμές για τον προηγούμενο μήνα αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, οι αγορές περιόρισαν σημαντικά τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο. Πλέον αποτιμούν πιθανότητα 37%, από 45% πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων και 69% μία εβδομάδα νωρίτερα.

«Οι χαμηλότερες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων είναι αυτές που έχουν στηρίξει τις αγορές πολύτιμων μετάλλων», δήλωσε ο David Meger, διευθυντής διαπραγμάτευσης μετάλλων στην High Ridge Futures.

Ωστόσο, τα περαιτέρω κέρδη του χρυσού περιορίζονται από την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των δύο δεκαετιών, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας για την κατοχή χρυσού, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο.

Παράλληλα, η ενίσχυση του δολαρίου καθιστά τον χρυσό, ο οποίος τιμολογείται σε αμερικανικό νόμισμα, ακριβότερο για τους επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία της Παρασκευής για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο (nonfarm payrolls), καθώς και στις τοποθετήσεις αξιωματούχων της Fed, προκειμένου να εξαχθούν νέα συμπεράσματα για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

«Η υποχώρηση της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου και οι χαμηλότερες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed έχουν βοηθήσει τον χρυσό, ωστόσο η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική», ανέφερε σε σημείωμά του ο Achilleas Georgolopoulos, senior market analyst στην XM Trading.

Όπως πρόσθεσε, δεν αποκλείεται νέα δοκιμή της περιοχής των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, ιδιαίτερα εάν τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ εκπλήξουν θετικά.

Την ίδια στιγμή, η HSBC αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τη μέση τιμή του χρυσού το 2026 και το 2027, στα 4.490 και 4.825 δολάρια ανά ουγγιά, αντίστοιχα.

Η τράπεζα εκτιμά ότι ο χρυσός ενδέχεται να δεχθεί πρόσθετες πιέσεις βραχυπρόθεσμα, ωστόσο πιθανότατα πλησιάζει σε σημείο πυθμένα. Παράλληλα, αναμένει ότι οι κεντρικές τράπεζες θα επανέλθουν σε αγορές χρυσού εφόσον οι τιμές υποχωρήσουν περαιτέρω, ιδιαίτερα κοντά ή κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι ενισχύθηκε κατά 1,3% στα 61,21 δολάρια, η πλατίνα σημείωσε άνοδο 1,1% στα 1.723,99 δολάρια, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε κατά 0,7% στα 1.195,80 δολάρια.

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