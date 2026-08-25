Ο χρυσός παίρνει «φωτιά»: Πάνω από τα 4.700 δολάρια - Τι κρύβεται πίσω από το ράλι

Γιατί οι επενδυτές τρέχουν ξανά στο πολύτιμο μέταλλο

Δημήτρης Μάνωλης

Ο χρυσός παίρνει «φωτιά»: Πάνω από τα 4.700 δολάρια - Τι κρύβεται πίσω από το ράλι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Οι τιμές του χρυσού έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς μια σειρά από οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες αυξάνουν την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου για τους επενδυτές.

Μια σειρά μακροοικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων έχει επαναφέρει στο επίκεντρο τη λεγόμενη «debasement trade», δηλαδή την επενδυτική στρατηγική που προκρίνει πραγματικά περιουσιακά στοιχεία όταν αυξάνονται οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική σταθερότητα και την υποχώρηση της αξίας νομισμάτων όπως το δολάριο.

Η τελευταία εξέλιξη ήρθε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ενδέχεται να διπλασιάσει τις αγορές κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, φτάνοντας τα 4 δισ. δολάρια.

Η κίνηση ερμηνεύτηκε από τις αγορές ως ένδειξη ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να πιέσει τεχνητά προς τα κάτω τις αποδόσεις των ομολόγων, προκειμένου να περιορίσει το κόστος δανεισμού, κάτι που οι επενδυτές θεωρούν δυνητικά πληθωριστικό.

Η τιμή του χρυσού αντέδρασε έντονα στις εξελίξεις, φτάνοντας τη Δευτέρα σε υψηλό τριών μηνών. Μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, η τιμή του ενισχύθηκε κατά 7%, ξεπερνώντας τα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο Ντέιβιντ Μόρισον, ανώτερος αναλυτής αγορών στην Trade Nation, σημείωσε ότι ο χρυσός άρχισε να κινείται έντονα ανοδικά μετά την ανακοίνωση του Μπέσεντ για διπλασιασμό των επαναγορών κρατικών ομολόγων μακράς διάρκειας.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σημαντική πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων 10ετούς και 30ετούς διάρκειας, ενώ παράλληλα το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε.

Γιατί οι κινήσεις Μπέσεντ ευνοούν τον χρυσό

Η παρέμβαση του Μπέσεντ στην αγορά κρατικών ομολόγων έχει προκαλέσει αντιδράσεις και επικρίσεις. Μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν επιφυλάξεις είναι και ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Στάνλεϊ Ντράκενμιλερ, πρώην μέντορας του Μπέσεντ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να «αφήσουν την αγορά ομολόγων να μιλήσει».

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι κινήσεις αυτές λειτουργούν υπέρ του χρυσού, κυρίως λόγω της επίδρασής τους στο δολάριο.

Το αμερικανικό νόμισμα έχει υποχωρήσει έναντι άλλων βασικών νομισμάτων μετά την ανακοίνωση του Μπέσεντ, δημιουργώντας ευνοϊκότερο περιβάλλον όχι μόνο για τον χρυσό αλλά και για άλλα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τη λεγόμενη «debasement trade», όπως το ασήμι και το Bitcoin.

Ο χρυσός βρίσκεται σε θέση win-win

Ο Μάικλ Χσουέ, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και εμπορευμάτων της Deutsche Bank, εκτίμησε ότι οι κινήσεις του Μπέσεντ στην αγορά ομολόγων ενδέχεται να ενισχύουν τις ανησυχίες των επενδυτών για την ικανότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να χρηματοδοτεί μακροπρόθεσμα το χρέος της.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, ο χρυσός βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση ανεξάρτητα από την αντίδραση της αγοράς ομολόγων.

Εάν οι αποδόσεις αυξηθούν εκ νέου παρά την παρέμβαση, ο χρυσός θα μπορούσε να συνεχίσει την άνοδό του, καθώς η αύξηση των αποδόσεων θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτέλεσμα αρνητικών εξελίξεων. Αντίθετα, μια περαιτέρω υποχώρηση του δολαρίου θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως στήριγμα για τον χρυσό, εφόσον οι διεθνείς επενδυτές εμφανιστούν λιγότερο πρόθυμοι να αγοράσουν αμερικανικό χρέος στις χαμηλότερες αποδόσεις.

Ο Κρις Μαντσίνι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Gabelli Funds, βλέπει επίσης δύο παράγοντες που μπορούν να στηρίξουν τον χρυσό.

Ο πρώτος είναι η ανησυχία των αγορών για την αύξηση του αμερικανικού δημόσιου χρέους, καθώς οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις αυξάνονται και οι τιμές των ομολόγων υποχωρούν.

Ο δεύτερος αφορά την αντίληψη ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει στην αγορά, γεγονός που θα μπορούσε να προαναγγείλει νέα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης ή άλλες κινήσεις που θα επηρεάσουν την αξία του δολαρίου.

Στην άνοδο του χρυσού συμβάλλουν και οι συνεχιζόμενες ανησυχίες γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν.

Οι φόβοι για τον πληθωρισμό δύσκολα θα υποχωρήσουν πλήρως όσο παραμένει κλειστό το Στενό του Ορμούζ και δεν αποκαθίσταται η απρόσκοπτη ροή ενέργειας προς τις διεθνείς αγορές.

Ο συνδυασμός γεωπολιτικής αστάθειας, πληθωριστικών πιέσεων, αμερικανικού χρέους και αδυναμίας του δολαρίου δημιουργεί, σύμφωνα με τους αναλυτές, ένα περιβάλλον που μπορεί να συνεχίσει να ευνοεί τον χρυσό.

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