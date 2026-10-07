Ρέθυμνο: «Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα - Έρευνες στο δίκτυο υδροδότησης μετά την κακοκαιρία

Snapshot Περίπου 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου από την περασμένη Παρασκευή.

Υγειονομικές αρχές ερευνούν το δίκτυο υδροδότησης ως πιθανή πηγή μόλυνσης μετά τις πρόσφατες κακοκαιρίες.

Οι έλεγχοι στα ύδατα επεκτείνονται προληπτικά και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ διεξάγουν ιχνηλάτηση και συλλέγουν δεδομένα μέσω ειδικού ερωτηματολογίου για την αιτία της έξαρσης.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα θα καθορίσουν αν η γαστρεντερίτιδα συνδέεται με τα λασπόνερα των πλημμυρών ή αν πρόκειται για ανεξάρτητη επιδημιολογική εστία. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά τη μαζική συρροή περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο Ρέθυμνο.

Περίπου 30 άτομα έχουν περάσει το κατώφλι του τοπικού νοσοκομείου από την περασμένη Παρασκευή. Όλοι τους παρουσίασαν έντονα συμπτώματα της νόσου. Κι όμως, ο πραγματικός αριθμός όσων έχουν νοσήσει ενδέχεται να είναι αισθητά μεγαλύτερος. Πολλοί ασθενείς συνήθως παραμένουν στο σπίτι και δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια στα εξωτερικά ιατρεία. Ο αυξημένος όγκος των κρουσμάτων μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των τοπικών υπηρεσιών.

Οι υποψίες των ειδικών στρέφονται άμεσα στις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το νησί. Σύμφωνα με τον Δρ. Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, ερευνάται στενά η πιθανότητα το πρόβλημα να προέρχεται από το δίκτυο. Όπως ανακοινώθηκε μέσα από τις δηλώσεις του στο δίκτυο CRETA24, έχει ήδη δοθεί ρητή εντολή για δειγματοληψίες. Οι έλεγχοι στα ύδατα δεν θα περιοριστούν μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά θα επεκταθούν προληπτικά και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης.

Στο μικροσκόπιο του ΕΟΔΥ

Η ακριβής αιτία πίσω από την ξαφνική έξαρση παραμένει αδιευκρίνιστη. Την ίδια ώρα, κλιμάκια του ΕΟΔΥ έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης προχωρώντας σε ενδελεχή ιχνηλάτηση. Το ζητούμενο είναι να εντοπιστεί ο κοινός παρονομαστής που συνδέει όλα αυτά τα περιστατικά.

Για τον σκοπό αυτό έχει διανεμηθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο. Μέσα από τις απαντήσεις θα χαρτογραφηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα, συγκεντρώνοντας κρίσιμα δεδομένα για τις κινήσεις των ασθενών. Οι επιστήμονες εξετάζουν μεν το ενδεχόμενο μιας ιογενούς γαστρεντερίτιδας, ωστόσο περιμένουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Αυτά θα καθορίσουν τελικά αν η μαζική μόλυνση σχετίζεται με τα λασπόνερα των πλημμυρών ή αν πρόκειται για μια εντελώς ανεξάρτητη επιδημιολογική εστία.

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