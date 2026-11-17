Snapshot Σε εστιατόριο στη Βαρκελώνη, διαδηλωτές με κουκούλες έφραξαν την είσοδο με καρέκλες και τραπέζια κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Ο πελάτης που καθόταν μέσα συνέχισε ατάραχος το γεύμα του παρά το χάος και τις προσπάθειες ζημιάς στο κατάστημα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στην περιοχή της πλατείας Urquinaona και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ψύχραιμη στάση του άνδρα ξεχώρισε λόγω της αντίθεσης με την ένταση στους δρόμους κατά τη διάρκεια γενικής απεργίας στην Ισπανία.

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε σχόλια χρηστών με χιούμορ σχετικά με την αταραξία του πελάτη. Snapshot powered by AI

Την ώρα που έξω από ένα εστιατόριο γρήγορου φαγητού στη Βαρκελώνη επικρατούσε χάος, με διαδηλωτές να στήνουν οδοφράγματα και να επιχειρούν να προκαλέσουν φθορές στο κατάστημα, ένας πελάτης συνέχιζε να απολαμβάνει το φαγητό του, σαν να μη συνέβαινε τίποτα.

Το ασυνήθιστο στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ψύχραιμη στάση του άνδρα να προκαλεί έκπληξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν στη Βαρκελώνη, στο περιθώριο της γενικής απεργίας στην Ισπανία.

Στο βίντεο, που καταγράφηκε σε κατάστημα Popeyes στην περιοχή της πλατείας Urquinaona, διακρίνεται ομάδα διαδηλωτών να συγκεντρώνει καρέκλες και τραπέζια μπροστά στην είσοδο, εμποδίζοντας την πρόσβαση στον χώρο.

Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εμφανίζονται να επιχειρούν να προκαλέσουν ζημιές στα τζάμια του καταστήματος.

Μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση, ο πελάτης παραμένει καθισμένος στη θέση του και συνεχίζει το γεύμα του, παρακολουθώντας όσα συμβαίνουν έξω από το εστιατόριο.

Η αντίθεση ανάμεσα στην ένταση που επικρατεί στον δρόμο και στην ατάραχη συμπεριφορά του άνδρα είναι εκείνη που έκανε το στιγμιότυπο να ξεχωρίσει.

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, με χρήστες των social media να σχολιάζουν με χιούμορ ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να τον εμποδίσει να ολοκληρώσει το φαγητό του.

Διαβάστε επίσης