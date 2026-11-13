Viral βίντεο με εργαζόμενους που πανηγυρίζουν για το παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στη Microsoft

Η κατάρρευση των Outlook, Teams και Copilot προκάλεσε αναστάτωση σε επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες και δομές υγείας, ωστόσο στα social media οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν την κατάσταση με χιούμορ

Ανθή Κουρέντζη

Viral βίντεο με εργαζόμενους που πανηγυρίζουν για το παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στη Microsoft
ΚΟΣΜΟΣ
2'
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Snapshot
  • Η παγκόσμια τεχνική βλάβη στη Microsoft προκάλεσε διακοπή στις υπηρεσίες Outlook, Teams και Copilot, επηρεάζοντας 74 χώρες και περιοχές.
  • Η διακοπή ξεκίνησε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και συνεχίστηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, προκαλώντας προβλήματα σε επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες και δομές υγείας.
  • Η δυσλειτουργία οδήγησε σε σχεδόν 140.000 αναφορές προβλημάτων στο Outlook σε μία ώρα, με χρήστες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες σύνδεσης και καθυστερήσεις στην αποστολή μηνυμάτων.
  • Στα social media, πολλοί εργαζόμενοι αντέδρασαν με χιούμορ, θεωρώντας τη βλάβη ως απρόσμενο διάλειμμα από την ψηφιακή επικοινωνία και τις συνεχείς ειδοποιήσεις.
  • Μια δημοφιλής ανάρτηση από εργαζόμενο στην Ταϊβάν ζήτησε να μην επιταχυνθεί η αποκατάσταση των υπηρεσιών, εκφράζοντας την κόπωση από την αδιάκοπη ψηφιακή εργασία.
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Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απρόσμενη διακοπή στην καθημερινότητά τους, όταν εκτεταμένη τεχνική βλάβη στις υπηρεσίες της Microsoft προκάλεσε προβλήματα στην πρόσβαση σε email, επαγγελματικές συνομιλίες και ψηφιακά εργαλεία.

Η παγκόσμια δυσλειτουργία, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και συνεχίστηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, επηρέασε υπηρεσίες όπως το Outlook, το Microsoft Teams και το Copilot, προκαλώντας προβλήματα που αναφέρθηκαν σε 74 χώρες και περιοχές.

Για πολλές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, το περιστατικό σήμανε συναγερμό. Για αρκετούς εργαζομένους, όμως, αποτέλεσε μια απρόσμενη ευκαιρία να απομακρυνθούν, έστω και προσωρινά, από τα αμέτρητα email, τις διαδικτυακές συσκέψεις και τις συνεχείς ειδοποιήσεις.

Δεν άργησαν, μάλιστα, να εμφανιστούν χιουμοριστικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να σχολιάζουν ότι η Microsoft τούς προσέφερε το διάλειμμα που δεν είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν από μόνοι τους.

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«Μην βιαστείτε να φτιάξετε το Outlook»

Η μαζική διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, με εργαζομένους να αντιμετωπίζουν την τεχνική βλάβη σαν ένα απρόσμενο δώρο.

Στην Ταϊβάν, όπου καταγράφηκαν προβλήματα στην αποστολή email και στον προγραμματισμό συναντήσεων μέσω Teams, ένας εργαζόμενος δημοσίευσε μια χιουμοριστική παράκληση προς τη Microsoft.

Ζήτησε από την εταιρεία να μη βιαστεί να αποκαταστήσει το Outlook και, παράλληλα, να θέσει εκτός λειτουργίας και το Teams για συντήρηση, υπογράφοντας ως ένας εξαντλημένος εργαζόμενος.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε περισσότερα από 18.000 likes μέσα σε λίγες ώρες, αποτυπώνοντας με χιούμορ την κόπωση που προκαλεί σε πολλούς η αδιάκοπη ψηφιακή επικοινωνία στον εργασιακό χώρο.

Άλλοι χρήστες σχολίασαν ότι, αφού δεν μπορούσαν να στείλουν email ή να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές συσκέψεις, ίσως ήταν προτιμότερο να τελειώσουν νωρίτερα την εργάσιμη ημέρα και να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακό τους.

Σχεδόν 140.000 αναφορές προβλημάτων στο Outlook

Η έκταση της βλάβης αποτυπώθηκε και στα δεδομένα της πλατφόρμας Downdetector, η οποία καταγράφει αναφορές χρηστών για προβλήματα σε διαδικτυακές υπηρεσίες.

Την Πέμπτη, οι αναφορές για δυσλειτουργίες στο Outlook έφτασαν σχεδόν τις 140.000 παγκοσμίως γύρω στις 18:00 ώρα Γκρίνουιτς.

Μέσα σε περίπου μία ώρα είχαν καταγραφεί προβλήματα από χρήστες σε 74 χώρες και περιοχές.

Οι δυσλειτουργίες δεν περιορίστηκαν στην ηλεκτρονική αλληλογραφία. Επηρέασαν επίσης τη χρήση του Teams, του Copilot και άλλων υπηρεσιών του Microsoft 365.

Ορισμένοι χρήστες δεν μπορούσαν να συνδεθούν καθόλου στους λογαριασμούς τους, ενώ άλλοι αντιμετώπιζαν καθυστερήσεις στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων ή δυσκολίες πρόσβασης στα επαγγελματικά ημερολόγια και αρχεία τους.

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