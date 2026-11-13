«Παρασκευή και 13» στη Microsoft: Πόσο επηρεάζει την Ελλάδα–Τι γίνεται με τις υπηρεσίες του Δημοσίου

Snapshot Η διακοπή λειτουργίας της Microsoft προκαλεί δυσλειτουργίες στην Ελλάδα, κυρίως στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω Outlook.

Οι υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου που βασίζονται σε Microsoft Outlook 365 έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, επηρεάζοντας τα email και τις άδειες για εφαρμογές όπως Word και Excel.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων του Δημοσίου, παρά τις δυσκολίες με Outlook, Copilot και Teams.

Η Microsoft συνεχίζει τις τεχνικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των υπηρεσιών χωρίς να έχει καθοριστεί ακριβής χρόνος επίλυσης.

Τονίζεται η ανάγκη για εναλλακτικούς τρόπους και κατηγοριοποίηση δεδομένων σε κρατικά συστήματα λόγω της εξάρτησης από τις υπηρεσίες της Microsoft. Snapshot powered by AI

Προβλήματα και στην Ελλάδα έχει προκαλέσει η διακοπή λειτουργίας της Microsoft, οι υπηρεσίες της οποίας δεν έχουν ακόμη επανέλθει πλήρως.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυσλειτουργίες επηρεάζουν κυρίως την ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω Outlook, δημιουργώντας δυσχέρειες στην επικοινωνία και στη διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών.

Η Microsoft συνεχίζει τις τεχνικές παρεμβάσεις για τη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών της, χωρίς να έχει προσδιορίσει, στη συγκεκριμένη ενημέρωση, τον ακριβή χρόνο πλήρους επίλυσης των προβλημάτων.

Το ελληνικό Δημόσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το Outlook 365 έχει τοποθετηθεί σε ένα κομμάτι του δημοσίου με άδεια της Γενικής Γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων, και στην παρούσα φάση με δεδομένο το πρόβλημα της Microsoft έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας τα mail account και οι άδειες για word, xcl κλπ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου εξήγησε:

«Στα email έχει επηρεαστεί το ελληνικό Δημόσιο, δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, με την έννοια ότι τα συστήματα δουλεύουν. Τι δεν δουλεύει; Τα email, όσα υπουργεία έχουν σέρβερ της Microsoft έχουν θέμα αυτή τη στιγμή, το Outlook, το Copilot, που είναι η εφαρμογή AI της Microsoft και το Teams. Κάποια προβλήματα αλλά όχι τέτοια που να επηρεάσουν τη λειτουργία»

«Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στις Cloud υπηρεσίες σε αυτές τουλάχιστον που εμείς χρησιμοποιούμε, είναι θέμα της Microsoft, δεν έχουμε και εμείς περαιτέρω ενημέρωση, γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθεί»

«Είναι ένα δείγμα ότι όλα τα κράτη πρέπει να έχουν και εναλλακτικούς τρόπους. Στο μυαλό μας πρέπει να έχουμε τι θεωρούμε πολύ κρίσιμο. Να κατηγοριοποιούμε τα δεδομένα σε έναν κόσμο που διασυνδέεται», ανέφερε σχετικά.

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