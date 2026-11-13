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LIVEBLOG - Microsoft Outlook: Οι προσπάθειες για αποκατάσταση «δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν»

Όλες οι εξελίξεις για την παγκόσμια ηλεκτρονική «παράλυση» που έχει προκαλέσει προβλήματα σε εκατομμύρια χρήστες 

Μάνος Χατζηγιάννης

LIVEBLOG - Microsoft Outlook: Οι προσπάθειες για αποκατάσταση «δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν»
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Snapshot
  • Η Microsoft αντιμετωπίζει γενικευμένη διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει το Outlook και άλλες πλατφόρμες για εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.
  • Οι προσπάθειες αποκατάστασης των υπηρεσιών «δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν» και η διακοπή διαρκεί τουλάχιστον 14 ώρες.
  • Περισσότερα από 430 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Microsoft, αλλά ο ακριβής αριθμός των επηρεαζόμενων δεν έχει επιβεβαιωθεί.
  • Προβλήματα αναφέρονται επίσης στις εφαρμογές Teams, Copilot και άλλες υπηρεσίες του Microsoft 365.
  • Η διακοπή λειτουργίας επηρεάζει σημαντικά την εργασία κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, ειδικά στην Ασία και την Ευρώπη.
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Η Microsoft προσπαθεί να επιλύσει τη γενικευμένη διακοπή λειτουργίας που έχει θέσει εκτός λειτουργίας διάφορες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του Outlook, για εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, ενώ η εταιρεία παραδέχεται ότι οι προσπάθειες για την αποκατάσταση των υπηρεσιών «δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν».

Εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο άρχισαν χθες να αναφέρουν ότι το Outlook ήταν εκτός λειτουργίας. Πολλές ώρες αργότερα, οι χρήστες εξακολουθούν να μην μπορούν να ανοίξουν τα εισερχόμενά τους και να στείλουν email.

Πάνω από 430 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το πακέτο φαρμογών συνδρομητικών υπηρεσιών της Microsoft, αν και η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει ακριβώς πόσοι χρήστες έχουν επηρεαστεί από τη διακοπή λειτουργίας.

Μεμονωμένα άτομα και οργανισμοί σε όλο τον κόσμο αναφέρουν ότι τα email τους και οι εφαρμογές παραγωγικότητας της Microsoft δεν λειτουργούν. Από το πρωί στον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector, οι αναφορές για προβλήματα με το Microsoft Outlook έφτασαν παγκοσμίως σε υψηλό επίπεδο,

Ακόμη και τώρα, οι ειδοποιήσεις του Downdetector δείχνουν ότι πλατφόρμες της Microsoft όπως το 365 και το Outlook «παρουσιάζουν προβλήματα» με βάση τις αναφορές των χρηστών. Η διακοπή λειτουργίας έχει πλέον διαρκέσει τουλάχιστον 14 ώρες, επηρεάζοντας την εργασία κατά το μεγαλύτερο μέρος της εργάσιμης ημέρας στην Ασία. Τώρα που η Ευρώπη ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη δουλειά της, η Microsoft βρίσκεται υπό πίεση να αποκαταστήσει τη λειτουργία των πλατφορμών της.

αναφορές microsoft

Οι χρήστες έχουν επίσης αναφέρει προβλήματα με την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο χώρο εργασίας της Microsoft, το Teams, τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της, το Copilot, καθώς και με άλλες υπηρεσίες του Microsoft 365.

Δεν ήταν αμέσως σαφές γιατί συνέβη αυτή η βλάβη. Η εταιρεία ανέφερε αργότερα ότι δοκιμάζει μια λύση και εφαρμόζει μια εναλλακτική μέθοδο για να επαναφέρει σε λειτουργία τους διακομιστές που επηρεάστηκαν.

«Εξετάζουμε εντατικά όλες τις δυνατότητες για να μειώσουμε τις επιπτώσεις», έγραψε ο λογαριασμός 365 Status της Microsoft στο X. Κάποια στιγμή η Microsoft δημοσίευσε ότι «μέτρα αντιμετώπισης» είχαν «αποκαταστήσει με επιτυχία την κατάσταση και τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας» στη Βόρεια Αμερική. Οι χρήστες επέμειναν ότι αυτό δεν ίσχυε, καθώς συνέχιζαν να αναφέρουν τη διακοπή λειτουργίας, η οποία συνέπεσε με τη μέση της εργάσιμης ημέρας για πολλούς.

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