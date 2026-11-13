Παγκόσμια ηλεκτρονική «παράλυση»: Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα στο Microsoft Outlook

Snapshot Το Microsoft Outlook υπέστη παγκόσμια διακοπή λειτουργίας που επηρέασε χρήστες σε 74 χώρες, με προβλήματα πρόσβασης σε email και συνομιλίες.

Η Microsoft απέδωσε τη διακοπή σε αυξημένο φόρτο στην υποδομή της και ανέστειλε εγκαταστάσεις ενώ επανεκκίνησε διακομιστές για αποκατάσταση.

Η διακοπή επηρέασε επίσης άλλες υπηρεσίες της Microsoft όπως το Teams και τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot.

Η εταιρεία ενημέρωνε συνεχώς για τις προσπάθειες αποκατάστασης, σημειώνοντας σταδιακή βελτίωση καθώς η χωρητικότητα επανέρχεται.

Η διακοπή κράτησε περισσότερες από εννέα ώρες, καθιστώντας την μία από τις σοβαρότερες που έχει αντιμετωπίσει η Microsoft τα τελευταία χρόνια. Snapshot powered by AI

Η Microsoft προσπαθεί να αποκαταστήσει την πρόσβαση σε ορισμένα από τα βασικά της λογισμικά, περισσότερες από εννέα ώρες μετά την έναρξη της διακοπής λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι χρήστες να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνομιλίας, σε μία από τις πιο σοβαρές διακοπές λειτουργίας που έχει αντιμετωπίσει ο τεχνολογικός γίγαντας τα τελευταία χρόνια, αναφέρει το Bloomberg.

Το Microsoft Outlook υπέστη μια σημαντική διακοπή λειτουργίας σε όλο τον κόσμο την Πέμπτη, με δεκάδες χιλιάδες χρήστες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στα email τους, ενώ η εταιρεία δήλωσε ότι εργάζεται «εντατικά» για να περιορίσει τις επιπτώσεις.

Η διακοπή, την οποία η Microsoft απέδωσε στο «αυξημένο φορτίο» της υποδομής της, συνεχίστηκε για μεγάλο μέρος της εργάσιμης ημέρας στις ΗΠΑ και επηρέασε επίσης άλλα προϊόντα της εταιρείας, όπως το Teams και τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot.

Η διακοπή εξαπλώθηκε παγκοσμίως μέσα σε μία ώρα, θέτοντας εκτός λειτουργίας τα προϊόντα της Microsoft σε 74 χώρες και διάφορα άλλα εδάφη, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας Downdetector.

Ένας χάρτης που δημοσίευσε το Downdetector στο X έδειξε ότι η διακοπή επηρέασε χρήστες σε ολόκληρη την Αμερική, καθώς και σε τμήματα της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.

Η Microsoft αρχικά ανέφερε ότι διερευνούσε αναφορές για διακοπές «στην Αμερική», αλλά αργότερα επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα προφανώς επηρέαζε «τη συνδεσιμότητα της υπηρεσίας Microsoft 365 για χρήστες σε οποιαδήποτε περιοχή».

Το Microsoft 365 είναι η υπηρεσία συνδρομής της εταιρείας που βασίζεται στο cloud και περιλαμβάνει δημοφιλείς εφαρμογές όπως το Outlook και το Teams. «Διαπιστώσαμε ότι ένα τμήμα της υποδομής αντιμετωπίζει αυξημένο φορτίο σε πολλές περιοχές, κάτι που πιθανώς συμβάλλει στα σφάλματα συνδεσιμότητας», έγραψε η εταιρεία στο X.

«Εξετάζουμε εντατικά όλες τις δυνατότητες για να μειώσουμε τον αντίκτυπο», πρόσθεσε.«Έχουμε αναστείλει όλες τις εγκαταστάσεις, μεταφέρουμε επιπλέον κίνηση εκτός της επηρεαζόμενης υποδομής και επανεκκινούμε τους επηρεαζόμενους διακομιστές για να τους επαναφέρουμε σε λειτουργία».

Καθώς η διακοπή λειτουργίας συνεχιζόταν για ώρες, η Microsoft δημοσίευσε μια σειρά ενημερώσεων στο X, περιγράφοντας λεπτομερώς τις συνεχείς αλλά ανεπιτυχείς προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της υπηρεσίας.

Σε μια ενημέρωση λίγο μετά τις 6 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (περί τη μια ώρα Ελλάδας), η Microsoft ανέφερε ότι «παρατηρούσε περιορισμένη αποκατάσταση», καθώς προσπαθούσε να εκτρέψει την κίνηση των χρηστών μακριά από τους επηρεαζόμενους διακομιστές.«Καθώς αποκαθίσταται η χωρητικότητα, οι χρήστες ενδέχεται να παρατηρήσουν σταδιακή αποκατάσταση καθώς οι πελάτες τους επανασυνδέονται», πρόσθεσε η εταιρεία.

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