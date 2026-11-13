Microsoft Outlook: Οι προσπάθειες για αποκατάσταση των υπηρεσιών «δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν»

Snapshot Η Microsoft αντιμετωπίζει γενικευμένη διακοπή λειτουργίας στο Outlook και άλλες υπηρεσίες Microsoft 365, η οποία διαρκεί πάνω από δέκα ώρες χωρίς πλήρη αποκατάσταση.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η διακοπή οφείλεται σε αυξημένο φόρτο και προβλήματα υποδομής, χωρίς ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας ή κυβερνοεπιθέσεων.

Η διακοπή επηρέασε εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών υπηρεσιών στην Ιαπωνία και επιχειρήσεων στην Κίνα.

Η Microsoft δοκιμάζει εναλλακτικές λύσεις και μέτρα για την αποκατάσταση της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI και η Anthropic αναφέρουν προβλήματα στη σύνδεση με τη Microsoft 365.

Η εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί και να προσπαθεί να μειώσει τις επιπτώσεις, αλλά οι χρήστες αναφέρουν συνεχιζόμενα προβλήματα παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης. Snapshot powered by AI

Η Microsoft προσπαθεί να επιλύσει τη γενικευμένη διακοπή λειτουργίας που έχει θέσει εκτός λειτουργίας διάφορες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του Outlook, για εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, ενώ η εταιρεία παραδέχεται ότι οι προσπάθειες για την αποκατάσταση των υπηρεσιών «δεν εξελίσσονται όπως αναμενόταν».

Εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο άρχισαν χθες να αναφέρουν ότι το Outlook ήταν εκτός λειτουργίας. Πάνω από δέκα ώρες αργότερα, οι χρήστες εξακολουθούν να μην μπορούν να ανοίξουν τα εισερχόμενά τους και να στείλουν email.

Πάνω από 430 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το πακέτο φαρμογών συνδρομητικών υπηρεσιών της Microsoft, αν και η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει ακριβώς πόσοι χρήστες έχουν επηρεαστεί από τη διακοπή λειτουργίας.

Οι χρήστες έχουν επίσης αναφέρει προβλήματα με την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο χώρο εργασίας της Microsoft, το Teams, τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της, το Copilot, καθώς και με άλλες υπηρεσίες του Microsoft 365.

Η Microsoft δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι προσπαθούσε να εντοπίσει «εναλλακτικές ροές εργασίας που μπορούν να εφαρμοστούν για την αύξηση της χωρητικότητας ενόψει των παρατεταμένων ανισορροπιών στη διαχείριση της κυκλοφορίας», προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διακοπή λειτουργίας.

Νωρίτερα σήμερα, η εταιρεία ανέφερε ότι η υποδομή που αντιμετωπίζει «αυξημένο φορτίο σε πολλές περιοχές» πιθανώς συνέβαλε στα σφάλματα συνδεσιμότητας.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft, Charles Lamanna, δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ στο X: «Προς το παρόν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό οφείλεται σε κακόβουλη δραστηριότητα ή κυβερνοεπιθέσεις».

Προηγουμένως, η Microsoft είχε αναφέρει ότι ορισμένοι διακομιστές είχαν καταστεί «απροσδόκητα μη διαθέσιμοι» λόγω ενός προβλήματος που προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια «αυτοματοποιημένων ελέγχων καλής λειτουργίας».

Γιατί συνέβη το ηλεκτρονικό κραχ

Δεν ήταν αμέσως σαφές γιατί συνέβη αυτή η βλάβη. Η εταιρεία ανέφερε αργότερα ότι δοκιμάζει μια λύση και εφαρμόζει μια εναλλακτική μέθοδο για να επαναφέρει σε λειτουργία τους διακομιστές που επηρεάστηκαν.

«Εξετάζουμε εντατικά όλες τις δυνατότητες για να μειώσουμε τις επιπτώσεις», έγραψε ο λογαριασμός 365 Status της Microsoft στο X. Κάποια στιγμή η Microsoft δημοσίευσε ότι «μέτρα αντιμετώπισης» είχαν «αποκαταστήσει με επιτυχία την κατάσταση και τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας» στη Βόρεια Αμερική. Οι χρήστες επέμειναν ότι αυτό δεν ίσχυε, καθώς συνέχιζαν να αναφέρουν τη διακοπή λειτουργίας, η οποία συνέπεσε με τη μέση της εργάσιμης ημέρας για πολλούς.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε επίσης ότι η Microsoft του είχε πει ότι η εταιρεία δεν πίστευε ότι η διακοπή λειτουργίας είχε προκληθεί από κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με το Reuters.

Η ιαπωνική κυβέρνηση αναφέρει ότι η κοινή πλατφόρμα πληροφορικής της έχει επίσης επηρεαστεί από τη διακοπή λειτουργίας της Microsoft. «Γνωρίζουμε ότι η Microsoft καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση των υπηρεσιών και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την αντίδραση της εταιρείας», δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα σήμερα ο αναπληρωτής γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Μασανάο Οζάκι. Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τόσιχαρου Φουρουκάουα, ανέφερε ότι οι διάφορες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το Outlook «έχουν εξασφαλίσει πολλαπλά εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο, εργαλεία συνομιλίας και γραπτά μηνύματα». Χάρη σε αυτές τις μεθόδους, «οι κυβερνητικές λειτουργίες συνεχίζονται χωρίς διακοπή».

Προβλήματα και στην Κίνα, σύμφωνα με το BBC, από τη διακοπή λειτουργίας του Microsoft Outlook και του Teams. Οι περισσότερες κινεζικές εταιρείες χρησιμοποιούν λογισμικό που έχει κατασκευαστεί στην Κίνα — το WPS Office είναι από τα πιο δημοφιλή. Ωστόσο, το Outlook αποτελεί ένα από τα λίγα αξιόπιστα κανάλια επικοινωνίας για πολλά γραφεία και επιχειρήσεις της χώρας που συνεργάζονται με συναδέλφους σε όλο τον κόσμο. Η Κίνα διαθέτει ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα λογοκρισίας στο Διαδίκτυο παγκοσμίως, γνωστό ως «Μεγάλο Τείχος Προστασίας», το οποίο περιορίζει την πρόσβαση σε πολλούς δυτικούς ιστότοπους, όπως το Google, το Facebook και το Instagram, καθώς και σε πολλούς διεθνείς ειδησεογραφικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του BBC.

Τεχνητή νοημοσύνη

Εν τω μεταξύ, η OpenAI δήλωσε ότι διερευνά ένα πρόβλημα με τις συνδέσεις της Microsoft που θα μπορούσε να εμποδίσει τη δημιουργία νέων συνδέσεων, επηρεάζοντας έτσι την ορθή λειτουργία ορισμένων εργαλείων. Η Anthropic ανέφερε ένα πρόβλημα με έναν upstream προμηθευτή που επηρέαζε τη σύνδεση Microsoft 365. Τον περασμένο μήνα, η Microsoft αντιμετώπισε μια διακοπή στην πλατφόρμα cloud Azure , η οποία επηρέασε τη σουίτα λογισμικού παραγωγικότητας του τεχνολογικού γίγαντα και επηρέασε αρκετές βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο.

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