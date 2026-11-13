Microsoft: Παραμένει το πρόβλημα στις υπηρεσίες της μία μέρα μετά

Χάρτης του Downdetector κατέγραψε προβλήματα σε συνολικά 74 χώρες

Βιργινία Κιμπουροπούλου, Επιμέλεια

Microsoft: Παραμένει το πρόβλημα στις υπηρεσίες της μία μέρα μετά
A computer screen shows the Microsoft support page in London, Friday, Nov. 13, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
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  • Η Microsoft ανακοίνωσε «ενθαρρυντική» πρόοδο στην αποκατάσταση των προβλημάτων που επηρέασαν την υπηρεσία Outlook και άλλες υπηρεσίες της εταιρείας.
  • Η διακοπή λειτουργίας επηρέασε επίσης τις πλατφόρμες Teams και τον βοηθό AI Copilot σε 74 χώρες παγκοσμίως.
  • Η εταιρεία απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ως αιτία του «μπλακάουτ» και συνεχίζει την έρευνα για την πηγή του προβλήματος.
  • Η βλάβη επηρέασε χρήστες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.
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«Ενθαρρυντική» αποκαλεί η Microsoft την πρόοδο ως προς την αποκατάσταση των προβλημάτων που προκλήθηκαν παγκοσμίως στην υπηρεσία μηνυμάτων Outlook.

Η διαταραχή λειτουργίας υπηρεσιών της, εκτός από το Outlook, έπληξε και άλλες υπηρεσίες της Microsoft, όπως την πλατφόρμα επικοινωνίας Teams και τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (AI) Copilot.

«Παρατηρούμε ενθαρρυντική πρόοδο στην αποκατάσταση, με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και την απόδοση παράδοσης των email να βελτιώνεται σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα της επηρεαζόμενης υποδομής… Λυπούμαστε για τον αντίκτυπο που είχαν αυτές οι διακοπές λειτουργίας σε όσους εξαρτώνται από εμάς», έγραψε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο X.

Στην ανάρτησή της, η Microsoft απέκλεισε το ενδεχόμενο το «μπλακάουτ» να είναι αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας ή κυβερνοεπίθεσης, ενώ δεσμεύτηκε πως η έρευνα για την εξεύρεση της πηγής του προβλήματος συνεχίζεται.

Τα προβλήματα στη λειτουργία εξαπλώθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα σε διάστημα μιας ώρας, θέτοντας εκτός υπηρεσίας προϊόντα του ομίλου σε 74 χώρες και εδάφη, ανέφερε ο ιστότοπος παρακολούθησης βλαβών Downdetector.

Χάρτης που δημοσιεύτηκε από τον Downdetector στο X δείχνει ότι η βλάβη έπληξε χρήστες στις ΗΠΑ, όπως και σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.

Τα φαξ επέστρεψαν στην Ταϊπέι

Στην Ταϊβάν, η διακοπή λειτουργίας προκάλεσε προβλήματα στη διαχείριση κεφαλαίων σε χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες ασφαλειών ζωής και επενδυτικών κεφαλαίων, ανέφεραν πρόσωπα με γνώση της κατάστασης.

Σε έναν άλλον χρηματοοικονομικό όμιλο, συναλλαγές όπως αγορές και πωλήσεις βραχυπρόθεσμων τίτλων —οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες επιβεβαιώνονται μέσω email— χρειάστηκε να επιβεβαιωθούν αντ' αυτού μέσω φαξ, είπε ένα από αυτά τα πρόσωπα.

Οι ξένες τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ταϊβάν επλήγησαν ιδιαίτερα, δήλωσε ένας χρηματιστής, καθώς μεγάλο μέρος των δεδομένων τους αποστέλλεται μέσω email στα κεντρικά γραφεία τους στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας τα συστήματα της Microsoft.

Στη Βρετανία, οι HSBC και Barclays ενεργοποίησαν εσωτερικές ομάδες διαχείρισης περιστατικών προκειμένου να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο, είπαν στο Ρόιτερς πρόσωπα εντός των τραπεζών.

Η HSBC υπενθύμισε στο προσωπικό να μην χρησιμοποιεί μη εξουσιοδοτημένους διαύλους, όπως το προσωπικό email ή το WhatsApp για να παρακάμψουν τη διακοπή της λειτουργίας, ανέφερε ένα πρόσωπο.

Η Κέιτλιν Ίτζεν, από την εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Control Risks, δήλωσε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις διαθέτουν συνήθως σχέδια έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η αιφνίδια διακοπή λειτουργίας βασικών υπηρεσιών εξακολουθεί να αποτελεί ένα «καμπανάκι».

«Για πολλές επιχειρήσεις, το σημερινό πρωινό ήταν πιθανότατα χαοτικό, καθώς προσπαθούσαν να βρουν ακόμη και τον τρόπο να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους τους», επισήμανε.

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