ΕΒΕΠ για Microsoft: Επιπτώσεις και στις ελληνικές επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, χωρίς ωστόσο να είναι μέχρι στιγμής δυνατή η αξιόπιστη αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων στην ελληνική αγορά

Βιργινία Κιμπουροπούλου, Επιμέλεια

ΕΒΕΠ για Microsoft: Επιπτώσεις και στις ελληνικές επιχειρήσεις
In this posed picture a smart phone displays the Microsoft sign in page, in London, Friday, Nov. 13, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
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  • Η εκτεταμένη διακοπή υπηρεσιών της Microsoft από 12 έως 13 Νοεμβρίου 2026 έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και στις ελληνικές επιχειρήσεις, χωρίς ακόμα να υπάρχει αξιόπιστη αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων.
  • Τα βασικά προβλήματα περιλαμβάνουν καθυστερήσεις σε παραγγελίες και πωλήσεις, δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, απώλεια παραγωγικότητας, καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση πελατών και πρόσθετο λειτουργικό κόστος.
  • Η δυσλειτουργία δεν συνεπάγεται διαρροή δεδομένων ούτε γενικευμένη διακοπή λειτουργίας των POS, τραπεζών ή ηλεκτρονικών καταστημάτων.
  • Το ΕΒΕΠ τονίζει την ανάγκη για επιχειρησιακή συνέχεια και εφεδρικές διαδικασίες στις ΜμΕ, καθώς οι εναλλακτικοί πάροχοι επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι περιορισμένοι.
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Δεν υπάρχει ακόμη αξιόπιστη αποτίμηση της συνολικής οικονομικής ζημιάς ή της επιβάρυνσης που έχει υποστεί ειδικά ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος από τη συνεχιζόμενη διακοπή υπηρεσιών της Microsoft, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλη Κορκίδη.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, χωρίς ωστόσο να είναι μέχρι στιγμής δυνατή η αξιόπιστη αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων στην ελληνική αγορά.

Το περιστατικό, που ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου και συνεχίζεται στις 13 Νοεμβρίου 2026, αφορά εκτεταμένη διακοπή υπηρεσιών, με προβλήματα σε Outlook, Teams και άλλες εφαρμογές Microsoft 365. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι πρόκειται για «χακάρισμα», ενώ η Microsoft δηλώνει ότι δεν έχει ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας. Οι τελευταίες διαθέσιμες ενημερώσεις κάνουν λόγο για σταδιακή βελτίωση, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η πλήρης αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, οι έξι βασικές επιπτώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της αγοράς, ανάλογα με τον βαθμό εξάρτησης κάθε επιχείρησης από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, είναι:

- Καθυστερήσεις σε παραγγελίες και πωλήσεις: Καθυστερούν προσφορές, επιβεβαιώσεις παραγγελιών και απαντήσεις σε πελάτες, με ενδεχόμενο απώλειας πωλήσεων.

- Επιπτώσεις στις εισπράξεις και τη ρευστότητα: Καθυστερούν η αποστολή τιμολογίων, οι εγκρίσεις και οι επιβεβαιώσεις πληρωμών που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- Προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα: Δυσχεραίνεται ο συντονισμός προμηθευτών, αποθηκών και μεταφορέων, όταν οι οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα διακινούνται μέσω των επηρεαζόμενων υπηρεσιών.

- Απώλεια παραγωγικότητας: Χάνονται εργατοώρες και συσσωρεύεται εργασία που θα πρέπει να διεκπεραιωθεί μετά την αποκατάσταση των υπηρεσιών.

- Καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση πελατών: Αυξάνονται οι χρόνοι απόκρισης, τα παράπονα και η πίεση στα τηλεφωνικά κέντρα.

- Πρόσθετο λειτουργικό κόστος: Προκύπτουν ανάγκες για επιπλέον τεχνική υποστήριξη, χειροκίνητες διαδικασίες και πιθανές υπερωρίες.

Το ΕΒΕΠ διευκρινίζει ότι οι παραπάνω επιπτώσεις αφορούν τους πιθανούς μηχανισμούς επίδρασης της διακοπής και δεν αποτελούν απολογισμό καταγεγραμμένων ζημιών στην Ελλάδα. Επίσης, η δυσλειτουργία του Microsoft 365 δεν αποδεικνύει διαρροή δεδομένων ούτε συνεπάγεται γενικευμένη διακοπή λειτουργίας των POS, των τραπεζών ή των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, αναφέρει:

«Από τη θέση του ΕΒΕΠ, το ουσιαστικό συμπέρασμα είναι ότι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας. Η πρόσβαση στο icloud χρειάζεται εφεδρικές διαδικασίες για τις κρίσιμες λειτουργίες, ενώ οι εναλλακτικοί πάροχοι επαγγελματικού mail είναι ελάχιστοι και κυρίως άγνωστοι. Επί του παρόντος, δεν μπορούμε να έχουμε ακόμη αξιόπιστη αποτίμηση της συνολικής οικονομικής ζημιάς ή της επιβάρυνσης ειδικά των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά σίγουρα αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας μας».

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