Ο Κορεάτης που τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου ξαναχτυπά με τον «Λογαριασμό» και γίνεται viral

Ο Teahong Kim, που έγινε viral στο ελληνικό TikTok με την ερμηνεία του στην «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», επιστρέφει με ένα ακόμη τραγούδι της τραγουδίστριας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο Κορεάτης που τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου ξαναχτυπά με τον «Λογαριασμό» και γίνεται viral
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  • Ο Teahong Kim έγινε γνωστός στο ελληνικό TikTok με την ερμηνεία του στην «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη».
  • Επέστρεψε με νέο βίντεο όπου τραγουδά το τραγούδι «Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου.
  • Στο βίντεο εμφανίζεται μέσα σε αυτοκίνητο, κρατώντας έναν λογαριασμό και εκφράζοντας έκπληξη.
  • Το περιεχόμενο έχει χιουμοριστική διάθεση και συνοδεύεται από τη λεζάντα που αναφέρεται στην άφιξη του «λογαριασμού της Λιόλιου» στην Κορέα.
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Ο 39χρονος Teahong Kim από τη Νότια Κορέα φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα τραγούδια της Κατερίνας Λιόλιου. Μετά την επιτυχία που σημείωσε στο ελληνικό TikTok τραγουδώντας την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», επέστρεψε με μια νέα μουσική επιλογή, αυτή τη φορά τον «Λογαριασμό».

Στο βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα, ο Κορεάτης εμφανίζεται μέσα σε αυτοκίνητο, κρατώντας έναν λογαριασμό και συνοδεύοντας την ερμηνεία του με εκφράσεις έκπληξης. Το αποτέλεσμα έχει, φυσικά, χιουμοριστική διάθεση, ενώ ο ίδιος έδωσε στο βίντεο τη λεζάντα: «Όταν ο λογαριασμός της Λιόλιου έφτασε στην Κορέα!».

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