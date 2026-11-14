Ο Κορεάτης που τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου ξαναχτυπά με τον «Λογαριασμό» και γίνεται viral

Snapshot Ο Teahong Kim έγινε γνωστός στο ελληνικό TikTok με την ερμηνεία του στην «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη».

Επέστρεψε με νέο βίντεο όπου τραγουδά το τραγούδι «Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου.

Στο βίντεο εμφανίζεται μέσα σε αυτοκίνητο, κρατώντας έναν λογαριασμό και εκφράζοντας έκπληξη.

Το περιεχόμενο έχει χιουμοριστική διάθεση και συνοδεύεται από τη λεζάντα που αναφέρεται στην άφιξη του «λογαριασμού της Λιόλιου» στην Κορέα. Snapshot powered by AI

Ο 39χρονος Teahong Kim από τη Νότια Κορέα φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα τραγούδια της Κατερίνας Λιόλιου. Μετά την επιτυχία που σημείωσε στο ελληνικό TikTok τραγουδώντας την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», επέστρεψε με μια νέα μουσική επιλογή, αυτή τη φορά τον «Λογαριασμό».

Στο βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα, ο Κορεάτης εμφανίζεται μέσα σε αυτοκίνητο, κρατώντας έναν λογαριασμό και συνοδεύοντας την ερμηνεία του με εκφράσεις έκπληξης. Το αποτέλεσμα έχει, φυσικά, χιουμοριστική διάθεση, ενώ ο ίδιος έδωσε στο βίντεο τη λεζάντα: «Όταν ο λογαριασμός της Λιόλιου έφτασε στην Κορέα!».

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