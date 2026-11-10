Κορεάτης τραγουδά μέσα στο αυτοκίνητό του Λιόλιου και γίνεται viral-«Η προφορά μου δεν είναι τέλεια»

Snapshot Ένα βίντεο με Κορεάτη που τραγουδά την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» της Κατερίνας Λιόλιου γίνεται viral στο TikTok.

Ο νεαρός τραγουδά μέσα στο αυτοκίνητό του με ενθουσιασμό, παρά τη δυσκολία στην ελληνική προφορά.

Παρουσιάζει αξιοσημείωτη άνεση στην απόδοση των στίχων και απολαμβάνει την ερμηνεία του.

Το βίντεο έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των χρηστών, δείχνοντας τη διεθνή απήχηση της μουσικής της Λιόλιου. Snapshot powered by AI

Τον γύρο του TikTok κάνει ένα βίντεο με έναν Κορεάτη που αποδεικνύει πως η μουσική της Κατερίνας Λιόλιου έχει φανατικούς ακροατές και εκτός Ελλάδας.

Στο βίντεο, ο νεαρός άνδρας βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητό του και τραγουδά με ενθουσιασμό την επιτυχία της τραγουδίστριας «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της ερμηνείας του.

Μπορεί η προφορά του στα ελληνικά να μην είναι άψογη, ωστόσο καταφέρνει να ακολουθήσει τους στίχους με αξιοσημείωτη άνεση και να αποδώσει το τραγούδι με πολύ κέφι. Το στιγμιότυπο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των χρηστών, με τον ίδιο να δείχνει πως γνωρίζει καλά το κομμάτι και δεν διστάζει να το τραγουδήσει δυνατά.

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