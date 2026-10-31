Η Λιόλιου...κουτούλησε τον Ρουβά - Το ατύχημα στο χορευτικό της πρεμιέρας τους

Snapshot Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς πραγματοποίησαν την πρεμιέρα της συνεργασίας τους στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον» στις 30 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια μιας χορευτικής κίνησης, οι δύο καλλιτέχνες χτύπησαν τα κεφάλια τους, προκαλώντας μια απρόσμενη κουτουλιά.

Το ατύχημα δεν επηρέασε την πορεία της παράστασης, καθώς συνέχισαν κανονικά και με επαγγελματισμό το πρόγραμμα τους.

Το κοινό υποδέχτηκε θερμά την πρεμιέρα τους, παρά το απρόοπτο περιστατικό στη σκηνή. Snapshot powered by AI

Η πρεμιέρα τους στο «Έναστρον» είχε εντυπωσιακές ερμηνείες, χορό και ένα απρόοπτο που δεν πέρασε απαρατήρητο. Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς επιχείρησαν να κάνουν μαζί μια χορευτική κίνηση, όμως η προσπάθεια κατέληξε σε μια απρόσμενη κουτουλιά!

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, όταν οι δύο καλλιτέχνες ανέβηκαν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου, ξεκινώντας τη φετινή τους συνεργασία. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο «Έναστρον», με το κοινό να τους υποδέχεται θερμά.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σε μια στιγμή που επιχείρησαν να συγχρονίσουν τις κινήσεις τους, τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως είχαν σχεδιάσει. Οι δυο τους ήρθαν πολύ κοντά και τελικά χτύπησαν τα κεφάλια τους, με την κουτουλιά να γίνεται το απρόοπτο της βραδιάς.

Το ευχάριστο είναι πως το περιστατικό δεν τους σταμάτησε. Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς συνέχισαν κανονικά το πρόγραμμά τους, χωρίς να χάσουν τον ρυθμό και τη διάθεσή τους, αντιμετωπίζοντας με επαγγελματισμό το απρόοπτο.

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