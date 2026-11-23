Κρήτη: Το αυτοσχέδιο «γιατροσόφι» για τον πονόλαιμο που έγινε viral
Μια ξεχωριστή ιστορία από την παλιά ορεινή Κρήτη κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, προκαλώντας έκπληξη και σχόλια. Ένας άνδρας με καταγωγή από την Ασή Γωνιά περιγράφει πώς προσπάθησε μόνος του να απαλλαγεί από έναν πονόλαιμο που τον ταλαιπωρούσε επί επτά χρόνια.
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Όπως αφηγείται στο βίντεο, πριν από χρόνια, όταν βρισκόταν στο βουνό, αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Στάθηκε μπροστά σε έναν καθρέφτη και χρησιμοποίησε ένα αγκάθι λεμονιάς, με το οποίο τρύπησε το σημείο που τον πονούσε. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, με αυτή την κίνηση απαλλάχθηκε από τον επίμονο πονόλαιμο. Εσπεριδοειδή
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