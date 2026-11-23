Όπως αφηγείται στο βίντεο, πριν από χρόνια, όταν βρισκόταν στο βουνό, αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Στάθηκε μπροστά σε έναν καθρέφτη και χρησιμοποίησε ένα αγκάθι λεμονιάς, με το οποίο τρύπησε το σημείο που τον πονούσε. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, με αυτή την κίνηση απαλλάχθηκε από τον επίμονο πονόλαιμο. Εσπεριδοειδή

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