Snapshot Το MadWalk 2026, που συνδυάζει μόδα και μουσική, πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου με το σύνθημα «We Are All Made of Stars».

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε τη βραδιά με μια ασημί, μεταλλική δημιουργία, αναδεικνύοντας την κομψότητα και το glamour της εκδήλωσης.

Η Κατερίνα Λιόλιου συνεργάστηκε με τους Deux Hommes σε ένα καλλιτεχνικό fashion act που ένωσε τη μουσική με τη θεατρικότητα της μόδας.

Η Λένα Ζευγαρά έκανε το ντεμπούτο της στο MadWalk με τον σχεδιαστή Sotiris Georgiou, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό fashion performance.

Ο Paris Valtadoros παρουσίασε τη συλλογή «THE ART OF REBIRTH – A Modern Renaissance» με την Πέγκυ Ζήνα σε ένα σκηνικό που συνδύασε glam και rock στοιχεία. Snapshot powered by AI

Το MadWalk 2026 επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας (23/11), γεμίζοντας το Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου με εντυπωσιακές δημιουργίες, δυναμικές μουσικές παρουσίες και εμφανίσεις που συζητήθηκαν.

Για 16η χρονιά, ο θεσμός που έφερε κοντά δύο διαφορετικούς κόσμους, εκείνον της μόδας και εκείνον της μουσικής, απέδειξε ότι ένα fashion show μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή παρουσίαση ρούχων. Μπορεί να έχει ρυθμό, θεατρικότητα, προσωπικότητα και εκπλήξεις.

Με κεντρικό σύνθημα «We Are All Made of Stars», η φετινή διοργάνωση έδωσε έμφαση στη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση.

Από την επιβλητική παρουσία της Βίκυς Καγιά μέχρι την καλλιτεχνική συνεργασία της Κατερίνας Λιόλιου με τους Deux Hommes, το ενδιαφέρον μοιράστηκε ανάμεσα στις σκηνικές εμφανίσεις και στο κόκκινο χαλί.

Η εκθαμβωτική έναρξη της Βίκυς Καγιά

Αν υπήρχε ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να δώσει από την πρώτη στιγμή τον χαρακτήρα της βραδιάς, αυτό ήταν η Βίκυ Καγιά.

Η παρουσιάστρια του MadWalk 2026 επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον, την πασαρέλα, επιλέγοντας για την έναρξη μια αστραφτερή ασημί δημιουργία με ανοιχτή πλάτη.

Η μεταλλική λάμψη του φορέματος και η εντυπωσιακή σιλουέτα του ταίριαζαν απόλυτα με το φετινό concept, ενώ η Καγιά αξιοποίησε την εμπειρία της στον χώρο του μόντελινγκ για να δώσει στην είσοδό της την αίσθηση μιας ολοκληρωμένης επίδειξης μόδας.

Χωρίς υπερβολές στην παρουσίασή της, αλλά με αυτοπεποίθηση και χαρακτηριστική άνεση, κατάφερε να συνδυάσει τη διαχρονική κομψότητα με το glamour που απαιτεί μια τέτοια διοργάνωση.

Η δυναμική εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου με τους DEUX Hommes

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συμμετοχή της Κατερίνας Λιόλιου, η οποία συνεργάστηκε με το σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes σε ένα fashion act με έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

Η τραγουδίστρια, που έχει καθιερώσει τη δική της δυναμική σκηνική ταυτότητα, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δημιουργικής συνάντησης όπου η μουσική δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδεία της πασαρέλας, αλλά ως μέρος της αφήγησης.

Οι Deux Hommes επέλεξαν να κινηθούν σε μια αισθητική εμπνευσμένη από την αλλαγή, την αμφισβήτηση και τη θεατρικότητα, συνδυάζοντας τη σχεδιαστική τους φιλοσοφία με την έντονη προσωπικότητα της Λιόλιου.

Η συνεργασία τους αποτέλεσε ένα από τα ιδιαίτερα projects της φετινής διοργάνωσης, καθώς επιχείρησε να συνδέσει διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης σε ένα ενιαίο θέαμα.

Lila: Η υψηλή ραπτική συνάντησε τη νέα γενιά της μουσικής

Μία από τις εμφανίσεις που τράβηξαν τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί ήταν εκείνη της Lila, η οποία επέλεξε δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη.

Η τραγουδίστρια, που εκπροσωπεί τη νεότερη γενιά της ελληνικής μουσικής σκηνής, έδωσε στη βραδιά μια πιο σύγχρονη fashion διάσταση.

Η επιλογή μιας δημιουργίας υψηλής ραπτικής ανέδειξε τη σύνδεση της μουσικής με την ελληνική σχεδιαστική σκηνή, ενώ η εμφάνισή της ήταν από εκείνες που ξεχώρισαν στις φωτογραφικές αφίξεις.

Η Λένα Ζευγαρά έκανε το μεγάλο της ντεμπούτο στο MadWalk 2026 σε μια σύμπραξη με τον Sotiris Georgiou

Με το «Εξαρτάται» ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents η Λένα Ζευγαρά, αναλαμβάνοντας να δώσει τον μουσικό παλμό στο εντυπωσιακό fashion show του Sotiris Georgiou, σε partnership με την Colgate. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε το ντεμπούτο της στον θεσμό, σε ένα act που έφερε τη σύγχρονη ραπτική σε διάλογο με την ένταση της ελληνικής μουσικής σκηνής, μετατρέποντας την πασαρέλα σε ένα ξεχωριστό fashion performance.

Η Λένα Ζευγαρά ξεχώρισε με ένα μακρύ, εντυπωσιακό φόρεμα σε γκρι του πάγου απόχρωση, με ασημί λάμψη που αντανακλούσε το φως της σκηνής. Τα μακριά γάντια ολοκλήρωναν το glamorous look της, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα ψηλά, δημιουργώντας την αίσθηση ενός κοντού κουρέματος και δίνοντας έναν ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα στο σύνολο.

Ο Paris Valtadoros έφερε την «Αναγέννηση» στο MadWalk 2026 με την Πέγκυ Ζήνα

Μια συνάντηση της μόδας με τη μουσική, με έντονο άρωμα Αναγέννησης, παρουσίασαν ο Paris Valtadoros και η Πέγκυ Ζήνα στο MadWalk 2026 by Three Cents.

Ο σχεδιαστής επέστρεψε στον θεσμό με τη συλλογή THE ART OF REBIRTH – A Modern Renaissance, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του φίλη, Πέγκυ Ζήνα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents.

Η Πέγκυ Ζήνα ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2026 παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό act, με το τραγούδι «Πουθενά» να συναντά το διαχρονικό «Vogue» της Madonna. Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, η τραγουδίστρια βρισκόταν υπερυψωμένη στο κέντρο, ενώ χορεύτριες κινούνταν γύρω της, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ρυθμό, κίνηση και fashion αισθητική.

Η Πέγκυ Ζήνα εμφανίστηκε με ένα look που συνδύαζε έντονο glam χαρακτήρα και rock διάθεση. Κατά την είσοδό της επέλεξε ένα μαύρο, εφαρμοστό φόρεμα με γούνα στο τελείωμά του, ενώ τα γυαλιά ηλίου πρόσθεταν μια extra δόση στιλ στην εμφάνισή της.

Όταν ανέβηκε στη σκηνή, αποχωρίστηκε την καφέ γούνα που φορούσε από πάνω και αποκάλυψε το εντυπωσιακό φόρεμά της: μια μακριά, στενή δημιουργία με δερμάτινες λεπτομέρειες, διαφάνειες στα πόδια και γούνινη λεπτομέρεια στο τελείωμα, την οποία συμπλήρωνε ένα γούνινο τσόκερ στον λαιμό. Την εμφάνισή της πλαισίωναν μοντέλα που περπατούσαν με δημιουργίες του Paris Valtadoros, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό fashion σκηνικό γύρω από την τραγουδίστρια.

Διαβάστε επίσης