Άγρια συμπλοκή στην ενδοχώρα του Ηρακλείου – Τραυματίστηκε 34χρονος
Άγρια συμπλοκή μεταξύ πέντε υπηκόων Σλοβακίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας 34χρονος άνδρας.
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Η ένταση εκδηλώθηκε περίπου στις 02:00, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου διέμεναν οι εμπλεκόμενοι.
Στη συμπλοκή φέρονται να συμμετείχαν τέσσερις άνδρες, ηλικίας 39, 31, 32 και 39 ετών, οι οποίοι στράφηκαν εναντίον ενός 34χρονου ομοεθνή τους.
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