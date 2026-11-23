Η ένταση εκδηλώθηκε περίπου στις 02:00, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου διέμεναν οι εμπλεκόμενοι.

Στη συμπλοκή φέρονται να συμμετείχαν τέσσερις άνδρες, ηλικίας 39, 31, 32 και 39 ετών, οι οποίοι στράφηκαν εναντίον ενός 34χρονου ομοεθνή τους.

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