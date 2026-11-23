Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε βοηθητικό κτίσμα της πολυτελούς έπαυλης του Γουίλ Σμιθ στο Καλαμπάσας, αξίας 42 εκατ. δολαρίων.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί στην κύρια κατοικία, που δεν υπέστη ζημιές.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η φωτιά πιθανώς προκλήθηκε από ατύχημα, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η ιδιοκτησία εκτείνεται σε περίπου 150 στρέμματα σε μια από τις πιο ακριβές περιοχές της Καλιφόρνιας.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν το ζευγάρι βρισκόταν στην έπαυλη κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Στιγμές αναστάτωσης προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε στην πολυτελή ιδιοκτησία του Γουίλ Σμιθ και της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας, κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές και αστυνομικές Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε βοηθητικό κτίσμα εντός του τεράστιου συγκροτήματος, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 42 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος Malibu/Lost Hills της Κομητείας του Λος Άντζελες, οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο περίπου στις 00:04, έπειτα από αναφορά για πυρκαγιά σε κτίριο.

Όταν έφτασαν, διαπίστωσαν ότι ένα βοηθητικό κτίσμα, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως χώρος συντήρησης, είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Will Smith and Jada Pinkett Smith: Blaze erupts at actors' $42 million estate. 🎥: Backgrid https://t.co/2iLd1n5VsT — TMZ (@TMZ) November 23, 2026

Τι προκάλεσε τη φωτιά – Η ανακοίνωση των Αρχών

Η φωτιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες, με τους πυροσβέστες να καταφέρνουν να τη θέσουν υπό έλεγχο προτού επεκταθεί σε άλλα κτίρια της ιδιοκτησίας.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ το κυρίως σπίτι του ζευγαριού δεν υπέστη ζημιές.

Όσον αφορά τα αίτια, η αρχική εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών είναι ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ατύχημα, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για την ακριβή αιτία ανάφλεξης.

Η κλήση στην Άμεση Δράση και οι εικόνες από το σημείο

Σύμφωνα με το Page Six, το οποίο εξασφάλισε μέρος της ηχογραφημένης επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η φωτιά είχε περιοριστεί σε βοηθητικό κτίσμα, χωρίς να εξαπλωθεί στη γύρω βλάστηση.

Η πολυτελής ιδιοκτησία του ζευγαριού εκτείνεται σε περίπου 150 στρέμματα, σύμφωνα με την αμερικανική μονάδα μέτρησης των 150 acres, που αντιστοιχεί σε περίπου 607 στρέμματα.

Το συγκρότημα βρίσκεται σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της Καλιφόρνιας και έχει αποτελέσει επί σειρά ετών ένα από τα πιο γνωστά ακίνητα του Χόλιγουντ.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο Γουίλ Σμιθ και η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ βρίσκονταν στην ιδιοκτησία την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

Η πρόσφατη οικογενειακή εμφάνιση του ζευγαριού

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού με τα παιδιά του, Τζέιντεν και Γουίλοου, στο Μαλιμπού.

Στις 21 Νοεμβρίου, ο Γουίλ και η Τζέιντα εθεάθησαν μαζί με τα παιδιά τους και τις μητέρες τους στο Soho House's Little Beach House Malibu, σε μια οικογενειακή έξοδο που τράβηξε την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Παρά τις περιόδους απομάκρυνσης που έχουν παραδεχθεί δημόσια, οι δύο ηθοποιοί συνεχίζουν να εμφανίζονται μαζί σε σημαντικές οικογενειακές περιστάσεις.

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