Snapshot Βίντεο κατέγραψε επικίνδυνη καταδίωξη διακινητή παράνομων μεταναστών στο χωριό Πρωτοκκλήσι του Δήμου Σουφλίου, υπό το φως της ημέρας.

Η καταδίωξη εκτυλίχθηκε με επικίνδυνους ελιγμούς και πρόσκρουση σε δύο περιπολικά της αστυνομίας.

Ο διακινητής συνελήφθη μετά από εντοπισμό του οχήματός του σε αγροτική περιοχή και εκτεταμένες αναζητήσεις.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους για τους κατοίκους της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων και παιδιών.

Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών καταδίωξης στον Έβρο τις τελευταίες ημέρες. Snapshot powered by AI

Βίντεο ντοκουμέντο αποκάλυψε το e-evros.gr που αποτυπώνει την επικίνδυνη καθημερινότητα που βιώνουν οι κάτοικοι στην περιοχή του Έβρου.

Το βίντεο που κατέγραψε κάτοικος της περιοχής, απεικονίζει μία κινηματογραφική καταδίωξη που εκτυλίχθηκε μέρα μεσημέρι στο χωριό Πρωτοκκλήσι του Δήμου Σουφλίου, με αστυνομικές δυνάμεις να καταδιώκουν όχημα διακινητή παράνομων μεταναστών.

Δείτε το βίντεο:

Το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε υπό το φως της ημέρας καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς στους δρόμους του χωριού κυκλοφορούν καθημερινά κάτοικοι, ηλικιωμένοι και παιδιά.

Το νέο αυτό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά αλυσίδα παρόμοιων περιστατικών, υπενθυμίζοντας πόσο εύκολα μια καταδίωξη μπορεί να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, στα μέσα Νοεμβρίου, είχε σημειωθεί ακόμη μία επεισοδιακή καταδίωξη στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου, όταν διακινητής που μετέφερε πέντε παράνομους μετανάστες αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ανέπτυξε ταχύτητα, προχώρησε σε άκρως επικίνδυνους ελιγμούς και δεν δίστασε να προσκρούσει σε δύο περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., συνεχίζοντας την πορεία του. Τελικά, το όχημά του εντοπίστηκε ακινητοποιημένο σε αγροτική περιοχή και έπειτα από εκτεταμένες αναζητήσεις συνελήφθη ο οδηγός.

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