Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη προσωπικά για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, διαβεβαιώνοντας το διοικητικό συμβούλιο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δίωξης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι παρείχε επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εθνική ασφάλεια και έκλεισε ο ίδιος τη συμφωνία επαναφοράς του Χουάνγκ.

Η επιστροφή του Χουάνγκ προκάλεσε άνοδο 32,50% στη μετοχή της Nvidia στη Wall Street.

Ο Χουάνγκ βρέθηκε υπό διερεύνηση για πιθανές παραβιάσεις των αμερικανικών περιορισμών εξαγωγών, λόγω υποψίας παράνομης διοχέτευσης μικροκυκλωμάτων στην Κίνα μέσω της Megaspeed.

Η παραίτηση του Χουάνγκ είχε προηγηθεί αποκαλύψεων για εξωσυζυγική σχέση με στέλεχος της Megaspeed, που θεωρείται πιθανός κατάσκοπος για λογαριασμό της Κίνας. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι παρείχε στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia «επαρκείς διαβεβαιώσεις» πως ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επέστρεψε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει ομοσπονδιακή ποινική δίωξη για φερόμενες παραβάσεις που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι ο ισχυρός άνδρας της τεχνητής νοημοσύνης «δεν έχει κανένα πρόβλημα».

«Μίλησα μαζί τους, ας το θέσω έτσι», δήλωσε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του CNBC, Ίμον Τζέιβερς, σε τηλεφωνική συνέντευξη λίγο μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Nvidia ότι ο Χουάνγκ επιστρέφει στην ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού.

«Δεν χρησιμοποίησα τη λέξη "δίωξη"», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC. «Αλλά είπα ότι "πιστεύουμε..." και εξέδωσα μια ανακοίνωση, την οποία νομίζω ότι πιθανότατα είδατε, ότι "πιστεύουμε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα". Είναι απολύτως εντάξει. Τους έδωσα επαρκείς διαβεβαιώσεις».

«Εγώ έκλεισα τη συμφωνία», αποκάλυψε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε προσωπική επικοινωνία με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, προκειμένου να διευκολύνει την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα τη Δευτέρα.

«Εγώ έκλεισα τη συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αποκαλύπτοντας τον προσωπικό του ρόλο στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν της επαναφοράς του Χουάνγκ.

Η παρέμβαση Τραμπ έρχεται εν μέσω του σκανδάλου που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον τεχνολογικό κολοσσό, εγείροντας παράλληλα ερωτήματα για την ασφάλεια των προηγμένων αμερικανικών τεχνολογιών και τον έλεγχο των εξαγωγών τους προς την Κίνα.

Οι διαβεβαιώσεις Τραμπ για την εθνική ασφάλεια

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ζήτησε συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

«Πράγματι, ζήτησαν διαβεβαιώσεις για την απειλή στην εθνική ασφάλεια», ανέφερε.

«Και τους δώσαμε διαβεβαιώσεις, τουλάχιστον με βάση όλα όσα γνωρίζουμε. Και γνωρίζουμε πολλά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τις συνομιλίες του με το διοικητικό συμβούλιο και αφού ολοκληρώθηκε η συμφωνία, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Χουάνγκ.

«Του τηλεφώνησα και του είπα: "Τζένσεν, ένα πράγμα σου ζητώ να κάνεις. Να δουλεύεις σκληρά"», αποκάλυψε ο Τραμπ.

«Δεν του μίλησα για άλλα πράγματα, γιατί τα καταλαβαίνει. Τα καταλαβαίνει καλύτερα από εμάς. Ξέρει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Του είπα μόνο να δουλεύει σκληρά, γιατί αν δουλέψει σκληρά, κανείς δεν μπορεί να φτάσει όσα έχει πετύχει. Κανείς, ούτε καν να τον πλησιάσει».

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι ο Χουάνγκ «δεν έκανε τίποτα κακό».

«Δεν είναι απειλή να τον έχουμε, απειλή είναι να τον χάσουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει τον Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας.

«Πιστεύω ότι το διοικητικό συμβούλιο ενήργησε με πραγματικά υπεύθυνο τρόπο», δήλωσε.

Επανέλαβε, μάλιστα, ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρείχε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει.

«Ο κόσμος ρωτάει: Είναι απειλή να τον έχουμε; Όχι, απειλή είναι να τον χάσουμε», υπογράμμισε.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η εταιρεία είχε το θάρρος και το διοικητικό συμβούλιο είχε το θάρρος να κάνει το σωστό. Υπέφεραν για δύο εβδομάδες και η εταιρεία υπέστη πολύ μεγάλη ζημιά», πρόσθεσε.

Η κατάρρευση της μετοχής και η παρέμβαση Τραμπ

Ερωτηθείς εάν το γενικευμένο κύμα ρευστοποιήσεων στο χρηματιστήριο την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την παραίτηση του Χουάνγκ από τη Nvidia, επηρέασε την απόφασή του να πιέσει για την επιστροφή του, ο Τραμπ απάντησε:

«Πιθανότατα ναι, αλλά η μεγαλύτερη επίδραση αφορούσε τη μακροπρόθεσμη προοπτική».

Στη συνέχεια, εξήρε τις ικανότητες του Χουάνγκ, χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική μεταφορά.

«Το μεγαλύτερο ζήτημα ήταν ότι, ξέρετε, έχει στο μυαλό του άλλα τσιπ, για τα οποία κανείς άλλος δεν γνωρίζει», δήλωσε.

Η επιστροφή του Χουάνγκ προκάλεσε ισχυρό ανοδικό ράλι στη Wall Street, με τη μετοχή της Nvidia να καταγράφει άνοδο 32,50% και να διαμορφώνεται στα 166,33 δολάρια.

Οι υποψίες για παραβίαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές

Ο Χουάνγκ αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο να του απαγγελθούν κατηγορίες για παραβιάσεις των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές, έπειτα από αποκαλύψεις ότι η Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη που αγόραζε μικροκυκλώματα της Nvidia, τα διοχέτευε παράνομα στην Κίνα.

Ο επικεφαλής της Nvidia είχε παραιτηθεί στις 12 Νοεμβρίου, μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγική σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, με την οποία δεν έχει συγγενική σχέση.

Η Άλις Χουάνγκ είναι στέλεχος της Megaspeed και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ενδέχεται να δρα ως κατάσκοπος για λογαριασμό της Κίνας.

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