Snapshot Στις 25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία με συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και καλύτερες συνθήκες εργασίας στο Δημόσιο.

Οι μαθητές ζητούν χρηματοδότηση σχολείων, βελτίωση υποδομών και ακύρωση του νέου Εθνικού Απολυτηρίου με κινητοποιήσεις και καταλήψεις.

Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν κάλυψη κενών, μόνιμους διορισμούς, μείωση αριθμού μαθητών ανά τάξη και αύξηση μισθών κατά 20%.

Στην απεργία συμμετέχουν και εργαζόμενοι στα ΜΜΜ με στάσεις εργασίας, ζητώντας αυξήσεις μισθών, μόνιμες προσλήψεις και μείωση τιμών σε ρεύμα και καύσιμα. Snapshot powered by AI

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, καθώς μαθητές, εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα δώσουν το παρών στην πανελλαδική απεργία.

Στην Αθήνα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε Προπύλαια και πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30, αλλά και στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά στις 10:00. Την ίδια στιγμή, απεργιακό «ραντεβού» δίνουν σωματεία και συνδικάτα στις εξής πόλεις:

Θεσσαλονίκη 10:30, Άγαλμα Βενιζέλου

10:30, Άγαλμα Βενιζέλου Πάτρα 10:30, Εργατικό Κέντρο

10:30, Εργατικό Κέντρο Ηράκλειο 10:00, πλατεία Ελευθερίας

10:00, πλατεία Ελευθερίας Λάρισα 10:30, κεντρική πλατεία

10:30, κεντρική πλατεία Βόλος 10:30, πλατεία Ελευθερίας

10:30, πλατεία Ελευθερίας Χανιά 10:00, Δημοτική Αγορά

24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία για την Τετάρτη, απευθύνοντας κάλεσμα μαζικής συμμετοχής προς τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Βασικό αντικείμενο της κινητοποίησης αποτελεί «η διεκδίκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων και η εφαρμογή πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν τα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα».

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, «η απεργία της 25ης Νοεμβρίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη συλλογική προσπάθεια για αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες».

Στα βασικά αιτήματά της περιλαμβάνονται η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης και εργασίας για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συμμετοχή σε συγκέντρωση στις 10:30 της 25ης Νοεμβρίου στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Κινητοποιήσεις των μαθητών στις 25 Νοεμβρίου

Από την πλευρά της, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε μαζική συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30, στα Προπύλαια, ενώ καλεί τα σχολεία της χώρας να προχωρήσουν σε καταλήψεις.

«Απαιτούμε χρηματοδότηση των σχολείων μας, θέλουμε σύγχρονα κτίρια και υποδομές, ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων. Κάθε βδομάδα ένα σχολείο πλημμυρίζει και ένα ταβάνι καταρρέει! Τι περιμένουν πια; Να μας πλακώσουν εμάς τα σχολεία για να εξοικονομούν λεφτά να δίνουν εκατομμύρια σε πολέμους και εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ δώρα και φοροαπαλλαγές σε επιχειρηματίες, σε Pizza Fan και χωριάτικα; Δε θα ανεχτούμε να χτίζουν τα κέρδη τους πάνω στα ερείπια των σχολείων μας!», αναφέρει, μεταξύ άλλων η επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

«Γιατί θέλουμε να πάρει τώρα μέτρα η κυβέρνηση ενάντια στην ακρίβεια! Αντί να χαρίζει φόρους σε εφοπλιστές, τζάμπα πετρέλαιο σε βιομηχάνους, να πάρει μέτρα για εμάς και τις οικογένειές μας! Να μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα κυλικεία, να πάρει μέτρα για να μη μείνουν τα σχολεία μας και τα σπίτια μας χωρίς θέρμανση!

Γιατί αμέσως μετά θέλουν να παρουσιάσουν το εφιαλτικό Εθνικό Απολυτήριο δηλαδή τις Τριπλές Πανελλαδικές! Ανοίγουν πόλεμο με όλους τους μαθητές! Δε θέλουμε ζωή σκλαβιά, μια ζωή φροντιστήρια για να δίνουμε Πανελλαδικές εξετάσεις σε Α, Β και Γ ΓΕΛ για να πάρουμε ένα απολυτήριο. Δε θα πουλήσουμε τα όνειρα μας για τη ζωή στα φροντιστήρια», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί

Στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαμαρτύρονται για κενά στα σχολεία, τις συνεχείς μετακινήσεις τους από σχολείο σε σχολείο, αλλά και τις συγχωνεύσεις τμημάτων, μεταξύ άλλων.

Όπως αναφέρουν, σε σχολικές τάξεις με 25, 26 ή και περισσότερους μαθητές, μεταξύ των οποίων υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη παιδαγωγική υποστήριξη, οι συνθήκες διδασκαλίας γίνονται ολοένα δυσκολότερες.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται επίσης η υποχρηματοδότηση των σχολείων, τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και η κατάσταση των σχολικών κτιρίων.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν, μεταξύ άλλων:

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς.Μονιμοποίηση των αναπληρωτών.Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη και κατάργηση των συμπτύξεων τμημάτων.Ουσιαστική ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής.Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, με ολοκληρωμένους προσεισμικούς ελέγχους και έργα συντήρησης.Δωρεάν σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά.Αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.Μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για νεοδιόριστους και αναπληρωτές.Τερματισμό των πειθαρχικών διώξεων εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις.

Πλοία και ιδωτικός τομέας δίνουν το παρών

Την ίδια στιγμή, 28 Εργατικά Κέντρα, 13 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Λογιστών, Φαρμάκου και Τύπου – Χάρτου.

Απεργιακή απόφαση για τις 25 Νοεμβρίου πήρε και η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών ΕΜπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) για όλες τις κατηγορίες των πλοίων.

Στο κάλεσμά της σημειώνει: «Παίρνουμε τη σκυτάλη από τη συγκλονιστική και ιστορική απεργιακή μάχη στις 30 Οκτώβρη, που λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες και εργαζόμενοι όλων των κλάδων, σε 113 λιμάνια, σε 21 χώρες, σε 5 ηπείρους, έκαναν σάρκα και οστά τη διεθνιστική αλληλεγγύη και έστειλαν το μήνυμα που ακούστηκε δυνατά από άκρη σε άκρη του πλανήτη: Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο». Παράλληλα καλεί όλα τα ναυτεργατικά σωματεία αλλά και την ΠΝΟ να προκηρύξουν απεργία. «Να σημάνει γενικός ξεσηκωμός! Να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς, να μη γυρίσει προπέλα, να πλημμυρίσουν οι δρόμοι».

Συμμετέχουν και τα ΜΜΜ

Στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχον οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής, πραγματοποιώντας στάσεις εργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των σωματείων εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ), οι συρμοί θα εκτελούν δρομολόγια από τις 9:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών και των διαδηλωτών προς το συλλαλητήριο.

Οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν με στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 το πρωί και από τις 6:00 το απόγευμα έως τη λήξη της βάρδιας.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν θα τραβήξουν χειρόφρενο ή αν θα συμμετέχουν και αυτοί με στάσεις εργασίας.

Τα αιτήματα των εργαζομένων στα ΜΜΜ

Τα σωματεία συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην ακρίβεια, τη λιτότητα και τον προϋπολογισμό που, όπως αναφέρουν, συνδέεται με την πολεμική εμπλοκή.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση της χρηματοδότησης για την Υγεία και την Παιδεία.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Μείωση και επιβολή πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, καθώς και μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

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