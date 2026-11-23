Snapshot Ο Σαντίνο Αντίνο υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο τραυματισμός θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν 2026/27.

Ο χρόνος επιστροφής του Αντίνο αναμένεται να είναι στη σεζόν 2027/28.

Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον ποδοσφαιριστή μετά την επιβεβαίωση της σοβαρότητας του τραυματισμού.

Ο τραυματισμός προέκυψε από άσχημο πάτημα κατά τη διεκδίκηση της μπάλας εντός του αγωνιστικού χώρου. Snapshot powered by AI

Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι στον Παναθηναϊκό για τον Σαντίνο Αντίνο, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έδειξαν ότι έχει υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θέτει τον Αντίνο νοκ άουτ για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου, με τον χρόνο επιστροφής του στη δράση να μετατίθεται πλέον για τη σεζόν 2027/28.

Οι εξετάσεις, που πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11), επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των «πράσινων», αποκαλύπτοντας το σοβαρό μέγεθος της ζημιάς στο αριστερό γόνατο του ποδοσφαιριστή.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε σε διεκδίκηση της μπάλας, όταν ο Αργεντινός πάτησε άσχημα και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή να υποφέρει από έντονους πόνους.

Στον Παναθηναϊκό επικρατεί στενοχώρια για την εξέλιξη, με την ΠΑΕ να στέκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, λίγο μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της μαγνητικής, οι «πράσινοι» έστειλαν δημόσιο μήνυμα συμπαράστασης στον Αντίνο, εκφράζοντας την αγάπη τους και διαβεβαιώνοντάς τον πως θα έχει όλη την απαραίτητη στήριξη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Μείνε δυνατός Σάντι, είμαστε όλοι στο πλευρό σου», ανέφερε στο ποστάρισμά του ο Παναθηναϊκός.

Fuerza, Santi 💚 We’re all by your side ☘️ #Panathinaikos #PAOFC https://t.co/3SSfz06bTf — Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 23, 2026

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