Αν υπάρχει μία σειρά που κατάφερε να μας βάλει ξανά στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος με τον πιο απολαυστικό τρόπο, αυτή είναι το MobLand. Ο Guy Ritchie έβαλε την υπογραφή του σε ένα τηλεοπτικό σύμπαν γεμάτο οικογενειακές ίντριγκες, αδίστακτους χαρακτήρες, βρετανικό χιούμορ και φυσικά τον Tom Hardy σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις του. Και τώρα που η δεύτερη σεζόν έριξε αυλαία, έχουμε έναν επιπλέον λόγο να περιμένουμε την επιστροφή της σειράς: τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς!

Πριν φτάσουμε, όμως, στον Σουηδό σταρ, αξίζει να σταθούμε σε όσα παρακολουθήσαμε στο φινάλε της δεύτερης σεζόν. Το τελευταίο επεισόδιο έφερε στην ίδια αρένα τον Harry De Souza, την οικογένεια Harrigan και την πλευρά της Kat McAllister, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό σκηνικό που δικαίωσε την υπομονή όσων ακολούθησαν τη σειρά από την αρχή. Για να είμαστε ειλικρινείς, ο δεύτερος κύκλος ανέβασε αισθητά τον πήχη και κατάφερε να ξεπεράσει τον πρώτο σε ένταση, ανατροπές και συνολική τηλεοπτική απόλαυση.

Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να κλείσει χωρίς να αφήσει αρκετούς λογαριασμούς ανοιχτούς. Η τρίτη σεζόν έχει ήδη έναν νέο μεγάλο αντίπαλο στο πρόσωπο του Mad Dog, τον οποίο υποδύεται ο Collin Morgan. Ένας χαρακτήρας που αναμένεται να βάλει δύσκολα στον Harry και να προσθέσει ακόμη περισσότερη ένταση στην ήδη επικίνδυνη καθημερινότητά του.

Ο Ζλάταν αφήνει τα γήπεδα και μπαίνει στον κόσμο της μαφίας

Εδώ, όμως, έρχεται η είδηση που δεν περιμέναμε. Σύμφωνα με τις σχετικές φήμες, ένας ακόμη κακός πρόκειται να κάνει την εμφάνισή του στον τρίτο κύκλο και το όνομά του είναι Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς!

Ναι, καλά διαβάσατε. Ο άνθρωπος που έκανε καριέρα με το σύνθημα ότι δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα σε κανέναν, φέρεται να ετοιμάζεται να περάσει από τον κόσμο του ποδοσφαίρου σε εκείνον της τηλεοπτικής μαφίας.

Ο Zlatan Ibrahimovic στο "αντίο" του από τη Μίλαν (AP Photo/Antonio Calanni, File) AP

Δεν θα είναι, άλλωστε, η πρώτη του επαφή με την υποκριτική. Ο Ζλάταν είχε εμφανιστεί στην κινηματογραφική περιπέτεια Asterix & Obelix: The Middle Kingdom, υποδυόμενος τον Ρωμαίο αξιωματικό Caius Antivirus.

Αυτή τη φορά, όμως, οι φήμες τον θέλουν σε έναν σαφώς πιο σκοτεινό και αδίστακτο ρόλο, κάτι που γνωρίζουμε ότι δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει πιο ταιριαστή επιλογή για έναν χαρακτήρα που θέλει να επιβάλλεται με την παρουσία του και μόνο. Το αν χρειάστηκε να περάσει από οντισιόν παραμένει άγνωστο.

Βέβαια, γνωρίζουμε όλοι τι θα απαντούσε ο ίδιος: Zlatan doesn't do trials!

Hardy, Brosnan, Mirren και ένας Ζλάταν που έρχεται με άγριες διαθέσεις

Η τρίτη σεζόν του MobLand αναμένεται προς το τέλος του 2027 και το καστ έχει ήδη αρκετούς λόγους για να μας κρατήσει σε εγρήγορση. Tom Hardy, Pierce Brosnan και Helen Mirren επιστρέφουν στο προσκήνιο, ενώ οι νέες προσθήκες αναμένεται να αλλάξουν τις ισορροπίες στον κόσμο της σειράς.

Guy Ritchie (αριστερά), Helen Mirren (κέντρο) και Pierce Brosna στην πρεμιέρα της σειράς 'Mobland' στο Λονδίνο. (Photo by Alberto Pezzali/Invision/AP) Invision

Αν, λοιπόν, οι πληροφορίες για τον Ιμπραΐμοβιτς επιβεβαιωθούν, θα έχουμε έναν ακόμη λόγο να ανυπομονούμε. Γιατί ο Harry De Souza έχει αντιμετωπίσει αρκετούς επικίνδυνους ανθρώπους, αλλά δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι έχει βρεθεί απέναντι σε κάποιον που συστήνεται ως Ζλάταν.

Μέχρι τότε, κρατάμε μικρό καλάθι για τις φήμες, αλλά μεγάλο για τις προσδοκίες. Άλλωστε, όταν ο Ζλάταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εισαγωγή. Οι υπόλοιποι απλώς προσαρμόζονται στο σενάριο.