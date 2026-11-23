Snapshot Το Ιράν δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, τον οποίο θεωρεί στρατιωτική επιθετικότητα.

Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός επιβλήθηκε αρχικά τον Απρίλιο, άρθηκε τον Ιούνιο και επανεπιβλήθηκε τον Ιούλιο μετά την κατάρρευση της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Οι ιρανικές εξαγωγές αργού πετρελαίου έχουν μειωθεί σχεδόν σε μηδενικά επίπεδα λόγω του αποκλεισμού.

Το Ιράν ελέγχει τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ και θα το ανοίξει ξανά μόνο εάν οι ΗΠΑ ικανοποιήσουν τους όρους του, όπως η άρση του αποκλεισμού και η χαλάρωση κυρώσεων.

Ο εκπρόσωπος του Ιράν χαρακτήρισε ως «εικασίες» τις αναφορές για φόρτωση ιρανικού πετρελαίου σε πλοία μετά την επανεπιβολή του αποκλεισμού. Snapshot powered by AI

Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα του για να αντιμετωπίσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγαΐ.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός σε πετρελαϊκά προϊόντα που σχετίζονται με το Ιράν επιβλήθηκε στις 13 Απριλίου, ήρθη τον Ιούνιο αφότου η Ουάσινγκτον κατέληξε σε πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη και στη συνέχεια επιβλήθηκε εκ νέου στις 14 Ιουλίου μετά την κατάρρευση της συμφωνίας.

«Σίγουρα δεν θα το ανεχθούμε (τον αποκλεισμό) και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αμερικανική επιθετικότητα», δήλωσε ο Μπαγαΐ.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός…θεωρείται στρατιωτική επιθετικότητα», πρόσθεσε. «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του από αυτή την άποψη».

Δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία στον Κόλπο του Ομάν, Ιούνιος 2026 AP

Ο ιστότοπος TankerTrackers.com ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι δεξαμενόπλοιο φορτωνόταν με ιρανικό αργό πετρέλαιο στον Κόλπο με μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο και θα μπορούσε να γίνει το πρώτο σκάφος που εξάγει με επιτυχία το αργό της χώρας μετά την εκ νέου επιβολή αμερικανικού αποκλεισμού τον Ιούλιο.

Ο Μπαγαΐ δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές περί ιρανικών πλοίων που φορτώνονται με πετρέλαιο είναι «εικασίες».

Οι ιρανικές εξαγωγές αργού που γίνονται γνωστές μειώθηκαν σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα τους τελευταίους μήνες λόγω του αποκλεισμού. Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει τη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ και θα το ξανανοίξει μόνο όταν η Ουάσινγκτον ικανοποιήσει τους όρους του, στους οποίους περιλαμβάνονται η παύση των εχθροπραξιών, η άρση του αποκλεισμού και η χαλάρωση κυρώσεων.

«Εάν η άλλη πλευρά (οι ΗΠΑ) ικανοποιήσει τους σχετικούς όρους, θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο Μπαγαΐ, αναφερόμενος στο εκ νέου άνοιγμα του Στενού.