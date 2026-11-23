Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στον Πύργο Ηλείας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι με αποτέλεσμα ο άντρας να συλληφθεί και η γυναίκα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με το ilialive το επεισόδιο ενδοοικογειακής βίας εκτυλίχθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στον Πύργο Ηλείας, ανάμεσα σε έναν 33χρονο και μια 35χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές ενημερώθηκαν από τους περίοικους για τις φωνές που άκουγαν ανάμεσα στο ζευγάρι.

Φτάνοντας στο σπίτι οι αστυνομικοί είδαν εμφανή σημάδια και στους δύο, καθώς η γυναίκα στην προσπάθεια της να αμυνθεί στα χτυπήματα του συντρόφου της, σύμφωνα με πληροφορίες τον δάγκωσε στο στήθος και τον χτύπησε και αυτή.

Ο 33χρονος άντρας αντιστάθηκε στους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον συλλάβουν και τελικά οδηγήθηκε στα κρατητήρια της ΔΑ Ηλείας.

Η 35χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου για την παροχή πρώτων βοηθειών και έπειτα για κατάθεση στην Αστυνομία.