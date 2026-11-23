Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δεξιά, και ο Αντόνιο Κόστα, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρευρίσκονται σε συνέντευξη Τύπου μετά από τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία .13 Αυγούστου 2025.

Snapshot Η πρόταση του Αντόνιο Κόστα για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ ευνοεί κυρίως τη Γαλλία και προκαλεί αντιδράσεις από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η πρόταση περιλαμβάνει φόρο επί των πολυεθνικών τεχνολογίας, διατήρηση αγροτικών επιδοτήσεων και αναβολή πληρωμών ύψους 10 δισ. ευρώ για το χρέος της ΕΕ μετά την πανδημία.

Παρά τις μειώσεις δαπανών, ο προϋπολογισμός ύψους 1,78 τρισεκατομμυρίων ευρώ παραμένει κατά 25% υψηλότερος σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ο Μακρόν πιέζει για αύξηση των φόρων σε επίπεδο ΕΕ ώστε να μειωθούν οι εθνικές εισφορές της Γαλλίας προς τις Βρυξέλλες.

Υπάρχει κίνδυνος πολιτικής αστάθειας στη Γαλλία λόγω της ανόδου της Μαρίν Λεπέν, που χρησιμοποιείται ως επιχείρημα υπέρ της αποφυγής περικοπών στον προϋπολογισμό. Snapshot powered by AI

Την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής αναμένεται να τεθεί η πρόταση του του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για τον επταετή προϋπολογισμό της Ε.Ε. Ιδιωτικά ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα επιτευχθεί συμφωνία τον Δεκέμβριο.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν είναι ο μεγάλος ωφελημένος από την πρόταση Κόστα με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες να θεωρούν ευνοούμενη την Γαλλία και να ετοιμάζονται να καταθέσουν ενστάσεις στη Σύνοδο Κορυφής.

Πάντως η συγκεκριμένη πρόταση έχει στόχο να πετύχει έναν συμβιβασμό ανάμεσα στις χώρες που θέλουν δραστική μείωση των δαπανών της Ε.Ε με επικεφαλής τη Γερμανία και τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου που διαφωνούν με τις περικοπές.

Το μεγάλο δώρο στον Εμανουέλ Μακρόν είναι η πρόταση του Αντόνιο Κόστα να συγκεντρωθούν χρήματα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω ενός φόρου επί των πολυεθνικών εταιρειών τεχνολογίας. Πρόκειται για ένα σχέδιο που επιθυμεί και επεξεργάζεται από το 2018 το Παρίσι αλλά είχε μπει στο συρτάρι υπό τον φόβο αντιποίνων από τις ΗΠΑ. Αυτή δεν ήταν η μοναδική παραχώρηση που έκανε ο Κόστα στους Γάλλους.

Επίσης δέχθηκε να μην υπάρξουν περικοπές στις αγροτικές επιδοτήσεις, πρότεινε νέους φόρους για τον περιορισμό των εθνικών εισφορών προς τις Βρυξέλλες και ανέβαλε πληρωμές ύψους 10 δισ. ευρώ για το χρέος της ΕΕ μετά την πανδημία του κορονοϊού.Η Φαμπιέν Κέλερ, ευρωβουλευτής του κόμματος «Αναγέννηση» του Μακρόν, δήλωσε ότι η πρόταση για τον ψηφιακό φόρο ήταν «καλή είδηση», αλλά ότι οι περικοπές συνολικά «υπονομεύουν τις φιλοδοξίες της Ευρώπης» και «της κόβουν τα φτερά».

Η τελευταία πρόταση του Κόστα για τον προϋπολογισμό, ύψους περίπου 1,78 τρισεκατομμυρίων ευρώ, με έναρξη ισχύος το 2028, είναι μειωμένη κατά 44 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την πρόταση που παρουσίασε τον περασμένο μήνα η Ιρλανδία, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Παρά τις ευρείες διαφωνίες, ο Κόστα και οι περισσότερες κυβερνήσεις είναι αποφασισμένοι να καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. «Φαίνεται ότι ο Άγιος Βασίλης ήρθε νωρίς φέτος για τους Γάλλους», δήλωσε ανώνυμα στο περιοδικό Politico ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

Ο Γάλλος πρόεδρος με τον Αντόνιο Κόστα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο φόβος για την Λεπέν

Η γαλλική πλευρά φέρεται παρασκηνιακά να θέτει το επιχείρημα ότι οι περικοπές ενισχύουν τα ποσοστά της Μαρίν Λεπέν η οποία στις δημοσκοπήσεις είναι πρώτη για την ανάληψη της προεδρίας μετά τις εκλογές τον Απρίλιο – Μάιο του 2027. «Εξακολουθεί να επικρατεί η αντίληψη ότι προτιμάται η απουσία συμφωνίας από μια κακή συμφωνία. Η εκστρατεία εκφοβισμού σχετικά με τη Λεπέν δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο στρατόπεδο των “φειδωλών”», είπε στο περιοδικό Ευρωπαίος διπλωμάτης για το στρατόπεδο των χωρών που ζητούν περικοπές.

Η πρόταση του Κόστα παρά τις μειώσεις στις δαπάνες, παραμένει κατά περίπου 25% υψηλότερος σε πραγματικούς όρους σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027. Βέβαια μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στην αποπληρωμή του χρέους που δημιουργήθηκε μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Μακρόν πίεσε για περισσότερους φόρους σε επίπεδο ΕΕ, γνωστούς ως «ίδιοι πόροι», προκειμένου να δημιουργηθούν επιπλέον έσοδα και να περιοριστούν οι εισφορές της Γαλλίας προς τις Βρυξέλλες, οι οποίες είναι οι δεύτερες μεγαλύτερες μετά από αυτές της Γερμανίας.

Σε μια παραχώρηση προς το Παρίσι, ο Κόστα διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τις προβλέψεις για τα συνολικά έσοδα, ύψους περίπου 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, που περιλάμβανε η πρόταση της Κομισιόν πέρυσι.

Επίσης, επινόησε μια λύση για να αναβάλει ορισμένες πληρωμές και να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια ευρώ στον επόμενο δημοσιονομικό κύκλο, παρατείνοντας κατά ένα έτος το χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι πρωτεύουσες πρέπει να δαπανήσουν το μερίδιό τους από τα περιφερειακά ταμεία.

Σύμφωνα με τον Κόστα, αυτό θα περιορίσει την αύξηση των εθνικών εισφορών από 0,80% σε 0,82% του ΑΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών, κάτι που επιθυμεί το στρατόπεδο των περικοπών υπό την Γερμανία και την Ολλανδία.