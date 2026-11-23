Ενώ οι περισσότεροι ναοί στην Ινδία είναι γνωστοί για τις θεότητες που λατρεύονται σε αυτούς, τη μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική και τις παραδόσεις αιώνων, ένα ιερό στο Ρατζαστάν έχει κερδίσει παγκόσμια προσοχή για έναν ασυνήθιστο λόγο: φιλοξενεί περισσότερους από 25.000 αρουραίους που περιφέρονται ελεύθερα στους χώρους του.

Γνωστός ως Ναός Κάρνι Μάτα, αποτελεί σημαντικό προορισμό προσκυνήματος και αντανακλά τις ιδιαίτερες θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις του Ρατζαστάν. Ο ναός βρίσκεται στο Ντεσνόκε, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπικάνερ, και είναι αφιερωμένος στην Κάρνι Μάτα, μια μύστρια του 14ου αιώνα η οποία τιμάται ως ενσάρκωση της θεάς Ντούργκα.

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