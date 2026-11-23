Τηλεθέαση 22/11: Το «Voice» ήταν ο μεγάλος νικητής της Κυριακής
Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το βράδυ της Κυριακής
Snapshot
- Το μουσικό σόου «Voice» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 29,8% τηλεθέαση στο σύνολο και 21,2% στο δυναμικό κοινό την Κυριακή.
- Η σειρά «Τα Φαντάσματα» του STAR σημείωσε 10,2% στο σύνολο και 13,2% στο δυναμικό κοινό.
- Η σειρά «IQ 160» του STAR είχε 9,7% στο σύνολο και 11,4% στους τηλεθεατές 18-54.
- Η μίνι σειρά «Σύγκρουση» του MEGA κατέγραψε 9,9% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό, και θα μετακινηθεί στη ζώνη της Πέμπτης.
- Η σειρά «REX: Επιστροφή στη Βιέννη» του ALPHA σημείωσε 8,2% στο σύνολο και 6,9% στο δυναμικό κοινό.
Με χαμόγελο βλέπουν τα στελέχη του ΣΚΑΪ τα νούμερα τηλεθέασης του «Voice». Το μουσικό σόου, κάθε Σαββατοκύριακο, «χτυπά» υψηλά ποσοστά και η πρώτη θέση τού ανήκει. Οι ιθύνοντες, φυσικά, είναι εξαιρετικά ευχαριστημένοι και το πρότζεκτ θα κρατά για αρκετούς μήνες ακόμη παρέα στους τηλεθεατές.
Χαρακτηριστικά, χθες Κυριακή, το «Voice» σημείωσε 29,8% στο σύνολο και 21,2% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του STAR, «Τα Φαντάσματα» κατέγραψαν 10,2% στο σύνολο και 13,2% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά «IQ 160», που πήρε τη σκυτάλη, κράτησε παρέα στο 9,7% του συνόλου και στο 11,4% των τηλεθεατών 18-54.
Η μίνι σειρά του MEGA, «Σύγκρουση», κατέγραψε 9,9% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω παραγωγή μετακομίζει στη ζώνη της Πέμπτης, με το Μεγάλο κανάλι να ξεκινά να «πειράζει» τον προγραμματισμό του προκειμένου να ανεβάσει στροφές.
Στον ALPHA, η σειρά «REX: Επιστροφή στη Βιέννη» έκανε 8,2% στο σύνολο και 6,9% στους τηλεθεατές 18-54.