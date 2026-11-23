Snapshot Το μουσικό σόου «Voice» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 29,8% τηλεθέαση στο σύνολο και 21,2% στο δυναμικό κοινό την Κυριακή.

Η σειρά «Τα Φαντάσματα» του STAR σημείωσε 10,2% στο σύνολο και 13,2% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «IQ 160» του STAR είχε 9,7% στο σύνολο και 11,4% στους τηλεθεατές 18-54.

Η μίνι σειρά «Σύγκρουση» του MEGA κατέγραψε 9,9% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό, και θα μετακινηθεί στη ζώνη της Πέμπτης.

Η σειρά «REX: Επιστροφή στη Βιέννη» του ALPHA σημείωσε 8,2% στο σύνολο και 6,9% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Με χαμόγελο βλέπουν τα στελέχη του ΣΚΑΪ τα νούμερα τηλεθέασης του «Voice». Το μουσικό σόου, κάθε Σαββατοκύριακο, «χτυπά» υψηλά ποσοστά και η πρώτη θέση τού ανήκει. Οι ιθύνοντες, φυσικά, είναι εξαιρετικά ευχαριστημένοι και το πρότζεκτ θα κρατά για αρκετούς μήνες ακόμη παρέα στους τηλεθεατές.

Χαρακτηριστικά, χθες Κυριακή, το «Voice» σημείωσε 29,8% στο σύνολο και 21,2% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του STAR, «Τα Φαντάσματα» κατέγραψαν 10,2% στο σύνολο και 13,2% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά «IQ 160», που πήρε τη σκυτάλη, κράτησε παρέα στο 9,7% του συνόλου και στο 11,4% των τηλεθεατών 18-54.

Η μίνι σειρά του MEGA, «Σύγκρουση», κατέγραψε 9,9% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω παραγωγή μετακομίζει στη ζώνη της Πέμπτης, με το Μεγάλο κανάλι να ξεκινά να «πειράζει» τον προγραμματισμό του προκειμένου να ανεβάσει στροφές.

Στον ALPHA, η σειρά «REX: Επιστροφή στη Βιέννη» έκανε 8,2% στο σύνολο και 6,9% στους τηλεθεατές 18-54.

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