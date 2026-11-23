Snapshot Σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης σημειώθηκε άγριο επεισόδιο για μια θέση πάρκινγκ μεταξύ τριών ατόμων.

53χρονος απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο και χτύπησε 47χρονο.

Ένας 42χρονος επενέβη για να βοηθήσει τον 47χρονο, αλλά δέχτηκε και αυτός επιθέσεις από τον 53χρονο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων. Snapshot powered by AI

Επεισόδιο με ξυλοδαρμούς και απειλές μεταξύ τριών ατόμων για μία θέση πάρκινγκ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο ξεκίνησε αρχικά ανάμεσα σε δύο άνδρες, έναν 53χρονο από την Αλβανία και έναν 47χρονο ημεδαπό για θέση στάθμευσης στην περιοχή του Νέου Ρυσίου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 53χρονος απείλησε και χτύπησε τον 47χρονο.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 53χρονος φέρεται να απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο τον άλλο άνδρα.

Στο σημείο προσήλθε και ένας 42χρονος από την Αλβανία προκειμένου να βοηθήσει τον 47χρονο, όμως δέχτηκε και εκείνος χτυπήματα και απειλές από τον 53χρονο, ενώ ο άνδρας φαίνεται να ανταπέδωσε και να χτύπησε και εκείνος τον 53χρονο.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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