Σε αυτή τη δορυφορική εικόνα που παρέχει η Vantor, φαίνεται η αναποδογυρισμένη κορβέτα «Merkury» του ρωσικού ναυτικού, μετά από μια επίθεση με drone, σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη της Λιβύης, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026.

Snapshot Ρωσική κορβέτα «Merkury» βυθίστηκε στη ναυτική βάση της Βεγγάζης από επίθεση με θαλάσσια drones φορτωμένα με εκρηκτικά.

Η επίθεση πιστεύεται ότι οργανώθηκε από την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU), αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη ανάληψη ευθύνης.

Δέκα άτομα, Ρώσοι και Λίβυοι, τραυματίστηκαν ελαφρά και παρελήφθησαν ιατρική περίθαλψη στη Βεγγάζη.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ζήτησε διεθνή έρευνα από τον ΟΗΕ για τις επιθέσεις και την παρουσία Ουκρανών εμπειρογνωμόνων στη χώρα.

Τα Ηνωμένα Έθνη κάλεσαν σε άμεση, ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση, εκφράζοντας ανησυχία για την πιθανή μετατροπή της Λιβύης σε πεδίο ξένων συγκρούσεων. Snapshot powered by AI

Στη Μεσόγειο μεταφέρθηκε, όπως όλα δείχνουν, ο πόλεμος Ουκρανίας – Ρωσίας. Μετά τις επιθέσεις που ανταλλάσσουν οι δύο χώρες με χτυπήματα σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, την Κυριακή μπήκαν στο στόχαστρο δύο πλοία στη Λιβύη.

Το ρωσικό πολεμικό πλοίο δέχθηκε χτυπήματα από θαλάσσια drones που ήταν φορτωμένα με εκρηκτικά και μετά από πολύωρη πυρκαγιά βυθίστηκε σε λιμάνι σε ναυτική βάση της Βεγγάζης. Οι λιβυκές ναυτικές δυνάμεις διέσωσαν το πλήρωμα του πλοίου, σύμφωνα με λιβυκές πηγές που επικαλείται το αραβικό δίκτυο Al Arabiya.

Σε αυτή τη δορυφορική εικόνα που παρέχει η Vantor, φαίνεται καπνός να υψώνεται κοντά σε ένα φορτηγό πλοίο με οχήματα επί του σκάφους, σε μια ναυτική βάση στη Βεγγάζη της Λιβύης, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026. Satellite image ©2026 Vantor via AP

Δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων Ρώσοι και Λίβυοι, τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια του συμβάντος και έλαβαν ιατρική περίθαλψη στη Βεγγάζη, κατά τις ίδιες πηγές. Η εταιρεία παροχής δορυφορικών εικόνων Vantor ανέφερε ότι από τις εικόνες προέκυψε ότι το πλοίο ήταν η κορβέτα «Merkury» του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Εικόνες που τραβήχτηκαν με δορυφόρο την Κυριακή έδειξαν ότι το μεγαλύτερο μέρος του σκάφους είχε αναποδογυρίσει και βυθιστεί και μόνο η πλώρη του είναι ακόμη ορατή πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Καπνός αναδυόταν από τμήμα του πλοία ενώ συντρίμμια ήταν διασκορπισμένα κατά μήκος της αποβάθρας.Δημοσιογράφος του Axios επικαλείται πηγή με γνώστη του θέματος και μεταδίδει ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Σε αυτή τη δορυφορική εικόνα που παρέχει η Vantor, μια άποψη του λιμανιού της Βεγγάζης στη Λιβύη, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 Satellite image ©2026 Vantor via AP

Σε δηλώσεις του στο Al Arabiya σχετικά με την επίθεση στη Βεγγάζη, ο Ρώσος πρέσβης στη Λιβύη, Αϊντάρ Αγκανίν, ανέφερε ότι η Ουκρανία προσπαθεί να ανοίξει μέτωπα μακριά από τη ζώνη των επιχειρήσεων. Ο Αγκανίν πρόσθεσε ότι το Κίεβο προσπαθεί να εμπλέξει τρίτους και υπογράμμισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Ταυτόχρονα την Κυριακή, ένα εμπορικό πλοίο που έφερε τη σημαία της Μάλτας χτυπήθηκε από ένα θαλάσσιο drone στα ανοικτά των ακτών της Βεγγάζης, όπως ανέφεραν στο Reuters δύο λιβυκές στρατιωτικές πηγές. Μάλιστα η στιγμή του χτυπήματος έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Λιβύης αναχαίτισαν περισσότερα από 20 θαλάσσια drones ανοικτά των ακτών της Βεγγάζης το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τις πηγές.Η κυβέρνηση που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη υπέβαλε επίσημο αίτημα στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για διεξαγωγή διεθνούς έρευνας σχετικά με τις επιθέσεις, δήλωσε ο πρωθυπουργός Οσάμα Χαμάντ σε ανακοίνωσή του.

Ζήτησε να διερευνηθούν «οι υποψίες ότι τα σκάφη είχαν εκτοξευθεί από τη δυτική Λιβύη... και να επαληθευθεί η παρουσία Ουκρανών εμπειρογνωμόνων στη χώρα, καθώς και να δοθούν επίσημες εξηγήσεις από το Κίεβο σχετικά με τις δραστηριότητές τους».

Τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν τη Δευτέρα τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις επιθέσεις. Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για τις επιθέσεις, ζητώντας «άμεση, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα». «Η Λιβύη δεν μπορεί να αντέξει και δεν πρέπει να γίνει πεδίο μάχης για ξένες συγκρούσεις», έγραψε στο Χ η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη.