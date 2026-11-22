Δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στο ρωσικό πλοίο που είναι σταθμευμένο σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη

Snapshot Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκαν σε ρωσική κορβέτα στο λιμάνι της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης.

Το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο για ανεφοδιασμό κατά την επιστροφή του στη Ρωσία.

Η περιοχή αποκλείστηκε και δεν αναφέρθηκαν θύματα από το περιστατικό.

Προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση με drone.

Η κορβέτα πιθανόν είναι η ρωσική «Merkury», αξίας περίπου 178 εκατομμυρίων ευρώ. Snapshot powered by AI

Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε σε ρωσική κορβέτα η οποία είχε αγκυροβολήσει στο λιμάνι της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης στη Λιβύη.

Η έκρηξη συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ το πλοίο είχε σταματήσει για ανεφοδιασμό με καύσιμα και προμήθειες κατά την επιστροφή του στη Ρωσία, όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Λιβύης, επικαλούμενα την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης.

Πρόσθεσαν ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί και δεν υπήρξαν θύματα. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη σχολιάσει το γεγονός.

Δορυφορικές εικόνες της Planet Labs PBC, που εξετάστηκαν από το BBC Verify, δείχνουν ένα σκάφος να καίγεται στις 07:47 Ώρα Ελλάδος στο λιμάνι της Βεγγάζης, ενώ μια άλλη εικόνα που τραβήχτηκε αρκετές ώρες αργότερα φαίνεται να δείχνει το ίδιο σκάφος μερικώς βυθισμένο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας, η πιθανή αιτία της έκρηξης ήταν επίθεση με drone. Το Sky News ανέφερε ότι η εκτίμηση είναι πως πρόκειται για τη ρωσική κορβέτα «Merkury», αξίας περίπου 178 εκατομμυρίων ευρώ.