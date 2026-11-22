Η αναμέτρηση άρχισε αρκετά… μουδιασμένα. Ο τραυματισμός του Αντίνο «πάγωσε» το ΟΑΚΑ και συνολικά τον ρυθμό που πήγαινε να δημιουργηθεί. Ο Γιάγκουσιτς με δύο σουτ δοκίμασε να απειλήσει στο πρώτο τέταρτο, χωρίς να ανησυχήσει ο Λίλο.

Στο 22ο λεπτό ο Λιβάι Γκαρσία έγινε κάτοχος της μπάλας με χώρο, μπήκε στην περιοχή και από πλεονεκτική θέση σούταρε άουτ, χάνοντας σημαντική ευκαιρία.

Ο ΟΦΗ «απάντησε» στις ευκαιρίες στο 27’, με τον Φούντα να σουτάρει ωραία με φάλτσο και τον Πένια να διώχνει σε κόρνερ. Δέκα λεπτά μετά, ο Καλάμπρια από δεξιά έκανε τη σέντρα και με γυριστό ο Λιβάι Γκαρσία δεν βρήκε στόχο.

Η τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Αϊτόρ δοκίμασε να κάνει σέντρα σουτ, η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Φαν Ντρόνγκελεν και αμέσως υποδείχθηκε το πέναλτι. Ο Φούντας στο 45+2’ ανέλαβε την εκτέλεση, με τον Πένια να πέφτει σωστά και να αποκρούει.

Άκουσε το… καμπανάκι

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Παναθηναϊκό να θέλει να ανεβάσει… στροφές. Στο 51’ ο Γιάγκουσιτς με εξαιρετική ενέργεια σούταρε, αλλά ο Λίλο έδιωξε σε κόρνερ.

Από το κόρνερ αυτό, ο Κάνγκουα έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και ο Λιβάι Γκαρσία με εκπληκτικό άλμα και κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 52’!

Με τη συμπλήρωση 59 λεπτών στο ματς, ο Γιάγκουσιτς ωραία βρήκε τον Λούζα, ο οποίος σούταρε άουτ από καλή θέση στα όρια της περιοχής.

Ο ΟΦΗ στο 62’ έφυγε στην κόντρα με τέσσερις εναντίον δύο. Ο Φούντας βρήκε τον Αϊτόρ που μπήκε μόνος στην περιοχή, αλλά με εκπληκτική παρέμβαση ο Φαν Ντρόνγκελεν τον σταμάτησε πριν σουτάρει.

Ο Παναθηναϊκός «απάντησε» στα τετ α τετ στο 67’. Ο Ταμπόρδα ωραία έκανε την μπαλιά στον Ντέσερς, αυτός βγήκε μόνος απέναντι στον Λίλο με την πίεση του Νικολάου, με το τελείωμα του Νιγηριανού να διώχνει σε κόρνερ ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ.

Οι «πράσινοι» απείλησαν και στο 73’. Ο Κάνγκουα από δεξιά γύρισε την μπάλα, αυτή έφτασε στον Τετέι που ήταν φάτσα με την εστία, αλλά τον μπέρδεψε μια μικρή επαφή που είχε ο Νικολάου και έχασε το κοντρόλ την κρίσιμη στιγμή.

Τρία λεπτά μετά, ο Ντέσερς πεισματικά κυνήγησε μια χαμένη φάση, έδωσε στον Τετέι κι αυτός με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα άουτ. Στο 83’ ο Τετέι έκανε εξαιρετικό σλάλομ, άφησε στον Ταμπόρδα που σούταρε, με τον Λίλο να μπλοκάρει.

Ο σαφώς ανώτερος Παναθηναϊκός του δευτέρου μέρους, βρήκε τελικά και δεύτερο γκολ στο 85’. Ο Ραστόντερ με κεφαλιά βρήκε τον Ταμπόρδα, αυτός άφησε στον Τετέι ο οποίος άνοιξε στον Γιάγκουσιτς. Ο Κροάτης έφερε την μπάλα στο αριστερό και με εκπληκτικό σουτ εντός περιοχής έκανε το 2-0!

Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να απειλήσουν για επιστροφή στο ματς στα λεπτά που απέμεναν. Έτσι το 2-0 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 62’ Γιάγκουσιτς - 34’ Νους

Αποβολές: -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (77’ Σαλάχ-Εντίν), Λούζα (63’ Καμαρά), Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία (63’ Τεττέη), Ταμπόρδα, Αντίνο (9’ λ.τρ. Γιάγκουσιτς), Ντέσερς (77’ Ραστόντερ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Σιέλης (74 Κωστούλας), Νικολάου (88’ Καραχαλιος), Ντίκμαν (74’ Χατζηγιοβάνης), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας (88’ Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ (88’ Αποστολάκης), Νους.