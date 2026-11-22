Σε ένα παιχνίδι με αρκετές φάσεις και έντονο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, Λεβαδειακός και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στη Λιβαδειά, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους για να πάρουν τη νίκη, όμως τελικά μοιράστηκαν τους βαθμούς, παραμένοντας κοντά στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Ο Ατρόμητος μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο 3ο λεπτό κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Σερζίνιο έκανε το γύρισμα και ο Τσούμπερ με αριστερό σουτ από πλάγια θέση νίκησε τον Ελιάσι. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής Κουκούλας εξέτασε τη φάση και ακύρωσε το γκολ, καθώς έκρινε πως ο Περέα επηρέαζε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την εξέλιξη και στο 15ο λεπτό πήραν το προβάδισμα. Ο Λιάγκας έβγαλε μια βαθιά μπαλιά προς τον Κομπνάν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κακή αμυντική αντίδραση των Τσακμάκη και Μάγκνουσον, κέρδισε τις κόντρες και με κοντινό πλασέ έκανε το 1-0.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Τα άστοχα σουτ των Τσακμάκη και Τσούμπερ δεν άλλαξαν την κατάσταση, με τον Λεβαδειακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Περιστερίου παρουσίασε καλύτερη εικόνα και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 52ο λεπτό. Ο Μάγκνουσον επιχείρησε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Ελιάσι δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά και η μπάλα κόντραρε στον Περέα, καταλήγοντας στα δίχτυα για το 1-1.

Το γκολ έδωσε ψυχολογία στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πίεσαν και αναζήτησαν ακόμη ένα τέρμα. Από την άλλη, ο Λεβαδειακός προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο και ανέβασε την απόδοσή του μετά το 70ο λεπτό.

Στο 75', ο Κομπνάν δημιούργησε ξανά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Εντιαγέ σημάδεψε το δοκάρι με σουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μανθάτης εκμεταλλεύτηκε λάθος του Μάγκνουσον, μπήκε στην περιοχή, αλλά το σουτ του πέρασε άουτ.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε να πιέζει και στα τελευταία λεπτά, με τον Εμμανουηλίδη να απειλεί δύο φορές στο 85' και στο 87', χωρίς όμως να καταφέρει να νικήσει τον Χουτεσιώτη.