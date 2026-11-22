Κτίριο κατοικιών κατέρρευσε μετά από επίθεση της Ρωσίας με βόμβες ολίσθησης. 10 Οκτωβρίου 2026

Snapshot Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών ένας έφηβος, από επίθεση ρωσικού drone σε πολυκατοικία βόρεια του Κιέβου.

Περίπου 10 άτομα ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα χαλάσματα του πενταόροφου κτιρίου που κατέρρευσε.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απεγκλώβισαν ήδη εννέα άτομα και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Οι έρευνες για επιζώντες διακόπηκαν προσωρινά λόγω επικείμενης εναέριας απειλής.

Τρεις εκρήξεις ακολούθησαν στην πόλη Ντίμερ, με άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο να πέφτει φλεγόμενο, αναγκάζοντας άμαχους και διασώστες να αναζητήσουν καταφύγιο. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 10 ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα χαλάσματα μιας πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από ρωσικές δυνάμεις σήμερα το πρωί βόρεια του Κιέβου, έγινε γνωστό από τον πρόεδρο της ΟυκρανίαςΒολοντίμιρ Ζελένσκι και τοπικούς αξιωματούχους.

«Τμήμα του πενταόροφου κτιρίου κατέρρευσε έπειτα από μία ρωσική επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Ευχαριστώ τα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που ενήργησαν με ταχύτητα: εννέα άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο».

Ντόπιοι αξιωματούχοι ανέφεραν πως τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένας έφηβος, τραυματίστηκαν.

Σε υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διακρίνονται διασώστες να πραγματοποιούν έρευνες σε έναν μεγάλο όγκο συντριμμιών, βοηθώντας κατοίκους να εξέλθουν από το κατεστραμμένο κτίριο με μια σκάλα και έναν γερανό.

Στις 15.35 ώρα Ελλάδας, οι διασώστες χρειάστηκε να διακόψουν τις έρευνές τους για τον εντοπισμό επιζώντων εξαιτίας μιας επικείμενης εναέριας απειλής.

Λίγο μετά, τρεις εκρήξεις ήχησαν στην πόλη Ντίμερ, στην περιφέρεια του Κιέβου, με πλάνα που κατέγραψε το Reuters να δείχνουν ένα άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο, τυλιγμένο στις φλόγες, να πέφτει από τον ουρανό. Άμαχοι και διασώστες εθεάθησαν να αναζητούν καταφύγιο σε κοντινά κτίρια.